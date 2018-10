(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)0; if (d.getElementById(id)) return; js = ...

F1 : Usa - vince Raikkonen - Hamilton 3/o : ANSA, - ROMA, 21 OTT - Kimi Raikkonen su Ferrari ha vinto il gran premio degli Stati Uniti, 18/a prova del mondiale di Formula 1. Lewis Hamilton, Mercedes, è terzo e deve rimandare la festa per il ...

'Modello Riace' - Lucano : 'Torneremo volontari con rete internazionale' : Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, al momento sospeso dalla carica dopo l'apertura di un'inchiesta per la gestione dei rifiuti e l'accoglienza ai migranti, non si arrende e guarda al futuro. "Cosa ...

Caputo - più che di "pace fiscale" sembra un cappio al collo dei contribuenti : ... attraverso un aiuto concreto alle piccole/medie imprese ed ai professionisti, che rappresentano il tessuto più importante della nostra economia. In termini di semplificazione di adempimenti è ...

Pace fiscale - ecco le ultime novità : tetti per le dichiarazioni integrative - stralcio e rottamazione delle mini cartelle : C'è il mini condono su quanto dichiarato, che si realizza con una dichiarazione integrativa che, novità dell'ultima ora, ha tetti ben precisi ma sarà più ampia - fino a 30.000 euro - per i ...

F.1 : Gp Usa a Raikkonen; Vettel rimonta e rinvia la festa di Hamilton<br /> : La Ferrari di Kimi Raikkonen ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota finlandese è arrivato davanti a Max Verstappen su Red Bull e Lewis Hamilton su Mercedes. Grande rimonta di Sebastian Vettel, finito in fondo al gruppo per un testacoda e arrivato quarto: per Hamilton la festa mondiale è rimandata. La prossima settimana si replica al Gp del Messico.

Ortonovese si perde a Monesteroli : maxi dispiegamento di forze : Fuori Provincia - Ore di apprensione per una 46enne di Ortonovo , Sp, che oggi pomeriggio ha perso il sentiero mentre si trovava in compagnia del marito. La coppia si trovava tra Riomaggiore e Porto ...

Inter-Milan 0-0 : ripresa iniziata - seguila con noi! LIVE : Serie A, Inter-Milan: cronaca secondo tempo 46 Inizia la ripresa! 51 Il copione è lo stesso: l' Inter prova a fare la gara, il Milan aspetta e riparte. 58 Cross di Perisic, Politano impatta male col ...

La grande festa di Palazzo Brancaccio : Un viaggio sfarzoso e incantato, tra l’onirico e lo psichedelico, dentro una dimora di fine Ottocento dove – tra stucchi e affreschi – restare a bocca aperta: siamo in pieno centro storico, a Roma, e Palazzo Brancaccio ha aperto i cancelli dei suoi giardini e le porte delle sue stanze barocche a due passi dal Colosseo per una notte di «Timeless elegance», «Eleganza senza tempo». La grande festa di Palazzo ...

Festa del Cinema - Thomas Vinterberg : 'Kursk è una storia di umanità - non una vicenda politica' : 'Kursk' è la vicenda, a metà tra fiction e realtà, del sottomarino nucleare russo, affondato nel mare di Barents per motivi ancora oggi ignoti. Nel rievocare quell'episodio, il maestro Thomas ...

Festa del Cinema - Claudia Gerini : 'Una detective per caso con un cast straordinario' : È una 'detective per caso', Claudia Gerini, nell'ultimo film di Giorgio Romano, presentato alla Festa del Cinema di Roma, in cui l'attrice romana recita insieme a un gruppo di attori della compagnia '...

Festa del Cinema - Barry Jenkins : 'Vincere un Oscar cambia la vita' : 'Vincere un Oscar un po' te la cambia la vita. Prima dovevi lottare per un sì, adesso invece devo saper dire di no'. Barry Jenkins, premio Oscar per 'Moonlight' - proprio quello dello scambio di buste ...

Nubifragio su Roma : strade allagate - tantissima grandine sulla capitale - chiuse alcune metro - ultime notizie : Temporale fortissimo sulla capitale. Roma allagata dal Nubifragio, tanta anche la grandine. Davvero impressionante la furia con cui la perturbazione appena giunta dai Balcani ha colpito Roma :...

F1 – La vittoria di Raikkonen ad Austin fa commuovere Arrivabene : lo speciale pensiero del team principal Ferrari : Maurizio Arrivabene commosso dopo la vittoria di Kimi Raikkonen ad Austin: le parole del team principal Ferrari al termine del Gp degli Stati Uniti speciale vittoria di Kimi Raikkonen ad Austin: il finlandese della Ferrari ha fatto un significativo regalo al suo team, al suo ultimo anno con la Rossa. Autore di una partenza perfetta, che gli ha regalato la testa della corsa, davanti a Lewis Hamilton, Raikkonen è tornato sul gradino più alto ...

Diretta/ Reggio Emilia Torino (risultato live 60-71) streaming video Rai : Ultimo quarto (Basket) : Diretta Reggio Emilia Torino streaming video e tv Rai: orario e risultato live della partita di basket Serie A per la 3^ giornata (oggi domenica 21 ottobre)(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 22:00:00 GMT)