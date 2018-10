10 attrici rese irriconoscibili per un film o una serie tv

gqitalia

(Di domenica 21 ottobre 2018) Cambiate nei connotati o nell’età anagrafica sotto il peso di un trucco prostetico o un make up che crea difetti invece di correggerli. Potrebbe sembrare un prezzo (anche alto) da pagare, invece per la maggior parte delleè l’occasione per dimostrare una volta di più la propria bravura. L’ultima a cimentarsi nella prova, ma senza esserne nuova, è Nicole Kidman, che nel trailer e nelle prime foto di “Destroyer” è irriconoscibile. Per lei si tratta della seconda volta da “trasformata”, dopo aver interpretato Virginia Woolf in “The Hours”, performance che le è valsa l’Oscar nel 2002. Come accadde solo due anni dopo, nel 2004, alla Charlize Theron di “Monster”, che poi, senza arrivare più a quell’estremo ha accettato in altre numerosi occasioni cambiamenti che nascondevano il suo fascino (uno su ...