X Factor | Sherol l' impiegata romana con la voce da brividi | ovazione social | ' E' la

Al via i Live di X Factor 12. Le favorite sono nella categoria Under Donne di Manuel Agnelli : Sherol e Martina - a 3.50 : X Factor 12 entra nel vivo. Agli Home Visit si sono formate le 4 squadre che si sfideranno nei Live e i 12 talent che sono stati scelti per salire sul palco della X Factor Arena, fanno già di questa edizione una delle più ricche di talenti di sempre. Sisal Matchpoint ha già aperto le scommesse sul Vincente e, a guardare le quote, la squadra da battere è quella delle Under Donne, capitata da Manuel Agnelli. Le due favorite infatti vengono ...

X Factor - insuperabile Sherol : per lei Agnelli rompe il regolamento : Sherol Dos Santos aveva già stregato i giudici ai Bootcamp con 'Listen' di Beyoncé, regalando una performance da brividi. Per gli Home Visit Manuel Agnelli le ha affidato 'Rise up' di Andra Day per ...

Ecco i concorrenti di X Factor. Per Sherol Manuel rompe il protocollo e Lodo Guenzi si presenta : L'ultima puntata di Asia Argento, la formazione dei dodici concorrenti che si giocheranno tutto ai Live, le scelte dei quattro giudici tra Belgio, Norvegia, Francia e Toscana. Gli Home Visit di questa dodicesima edizione di X-Factor non sono stati per nulla banali. È vero che spesso le decisioni in alcune categorie apparivano soltanto una formalità. È altrettanto vero che, in location a dir poco meravigliose, si è ...

X Factor 2018 - Home Visit/ Diretta e concorrenti live show : Luna - Martina e Sherol con Manuel Agnelli : Home Visit X Factor 2018: i 12 concorrenti dei live show delle categorie Over, Under Donna, Under Uomini e Gruppi saranno svelati stasera. Il talet entra nel vivo.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 23:01:00 GMT)

Sherol Dos Santos - chi è?/ Video - con "Listen" ha fatto piangere Manuel Agnelli (X Factor 12) : Sherol Dos Santos a X Factor 12 si gioca il tutto per tutto nella fase degli Home Visit: riuscirà la cantante di Capo Verde ad accedere alla fase dei Live?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 08:31:00 GMT)

X Factor - canta “Listen” di Beyoncé e Manuel Agnelli si commuove. L’esibizione da applausi di Sherol : Giovedì sera, nella prima puntata di X Factor dei Bootcamp, si è esibita, per la categoria Under Donne, Sherol Dos Santos. La ragazza ha cantato Listen di Beyoncé e la sua esibizione è stata perfetta, tanto che Manuel Agnelli non ha potuto contenere le lacrime: “Sono senza parole” le ha detto alla fine, assegnandole una sedia e scegliendola, quindi, nella propria squadra. Video Sky L'articolo X Factor, canta “Listen” di ...

X Factor : commossi per Sherol che canta ‘Listen’ e standing ovation per Luna Melis con ‘Black Widow’. Guarda il VIDEO : Sherol Dos Santos alle audizioni di X Factor aveva cantato un pezzo difficilissimo di Jennifer Hudson mostrando una voce che L'articolo X Factor: commossi per Sherol che canta ‘Listen’ e standing ovation per Luna Melis con ‘Black Widow’. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sherol Dos Santos canta Beyoncé a X Factor 2018 e Manuel Agnelli si commuove (video) : Sherol Dos Santos canta Beyoncé a X Factor 2018 e commuove tutti. A piangere tra i giudici della nuova edizione di X Factor Italia è Manuel Agnelli, sorpreso e letteralmente rapito dall'esibizione dell'aspirante concorrente del programma. cantare Beyoncé non è cosa facile e nella fase dei BootCamp di X Factor 2018, una concorrente porta Listen come canzone scelta per esibirsi davanti al giudice di categoria. Sherol Dos Santos canta Beyoncé e ...