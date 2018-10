X Factor 12 | Fedez è infuriato per il gesto di un concorrente | non era mai successo prima

X Factor 2018 - Home Visit : la squadra di Fedez . Gaston abbandona a un passo dai Live : Dopo quattro sessioni di Audition e due di Bootcamp, i giudici di X Factor 2018 , questa sera durante gli Home Visit, fanno le tre scelte definitive sui ragazzi da portare ai Live . Il primo a partire ...

TAKAGI E KETRA/ Video - il duo di Amore e Capoeira vola in Toscana con Fedez (X Factor 2018) : TAKAGI e KETRA a X Factor 2018 in qualità di ospiti degli Home Visit, la terza fase di selezioni del talent musicale di Sky Uno: saranno con Fedez in Toscana per la categoria Over(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 18:43:00 GMT)

Gli Home Visit di Fedez a X Factor : dove porterà gli over per scegliere i tre che andranno ai live : Partirà giovedì 18 ottobre la fase degli Home Visit di X Factor, e sul canale ufficiale è arrivato il primo indizio sul luogo in cui Fedez porterà i suoi cinque over per la prova. La fase degli Home Visit di X Factor, infatti, si svolge all’esterno, in un luogo scelto dal giudice che accompagnerà i propri artisti. Dopo le due puntate dedicate alla fase dei Bootcamp, ogni squadra è passata da 12 elementi a 5. Fedez, capitano della ...

X Factor - due ex cantanti di Amici alle selezioni : Fedez una la manda a casa e l’altra passa. Guarda chi è (VIDEO) : C’erano due ex cantanti di Amici ai Bootcamp di X Factor nella categoria Over, ma Fedez ha deciso di farne L'articolo X Factor, due ex cantanti di Amici alle selezioni: Fedez una la manda a casa e l’altra passa. Guarda chi è (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

X Factor 2018 - bootcamp/ Naomi Rivieccio la vera sorpresa? Le scelte di Fedez e Manuel Agnelli spiazzano : Si completano i quintetti di Manuel Agnelli e Fedez nei bootcamp di X-Factor 2018. Riavvolgiamo il nastro a ieri sera e scopriamo cosa è successo, coi commenti alle esibizioni.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:30:00 GMT)

La bugia del concorrente a Fedez scatena le polemiche su X Factor : "E la luna è una palla, quante stelle nei flipper, sono più di un milardo, Marco...". Il concorrente di X-Factor Danilo Turco sta cantando questa canzone ("Anna e Marco" di Lucio Dalla), quando all'improvviso si ferma. "Senti io non mi sento, perdonami", dice alla giuria. E interviene subito Fedez: "Dimmi cosa ti serve: più base o più voce?". "Più base", risponde il concorrente. E il rapper: "Alzategli la base". La performace prosegue e i ...

X Factor 2018 - la bugia del concorrente a Fedez e l'eliminazione di Mattia Lezzi. Scoppia la bufera : È partita la fase più delicata di X Factor 12 , i bootcamp , e nella puntata del 4 ottobre abbiamo avuto il piacere di risentire prima le 12 concorrenti Under Donne di Manuel Agnelli e poi gli Over ...

