WTA Awards – Le tenniste migliori della stagione | ecco tutti i premi assegnati

(Di sabato 20 ottobre 2018) La WTA ha assegnato i WTA, i consuetidi finealledell’anno:i riconoscimentiMentre lavolge verso le fasi conclusive, con le imminenti Finals femminili che da domani andranno in scena sul cemento di Singapore, la WTA ha assegnato i consuetidi fine. Tante le giocatriciate, con riconoscimenti diversi, a secondacaratteristica peculiare che è stata messa più in risalto durante la. Vediamo di seguitoi riconoscimenti: Simona Halep ha vinto ilo come miglior giocatrice dell’anno. La tennista romena, numero 1 al mondo da 40 settimane, ha vinto il primo Slamcarriera al Roland Garros ed ha vissuto unada protagonista assoluta, sempre ai vertici del circuito. Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova hanno ricevuto ilo Coppia dell’anno. Le ...