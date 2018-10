Windows 10 | update per le versioni 1709 | 1703 e 1607

Windows 10 Mobile : Microsoft estende il supporto di Anniversary Update [AGG.1 Anzi no] : [Aggiornamento1 16/10/2018] Sfortunatamente sembra che l’annuncio di ieri sia stato un semplice quanto banalissimo errore. Il supporto per Windows 10 Mobile in versione Anniversary Update è quindi cessato il 9 ottobre del 2018. Articolo originale, Microsoft avrebbe dovuto dismettere la versione 1607 di Windows 10 Mobile, conosciuta con il nome di Anniversary Update e rilasciata durante il mese di agosto del 2016, alcuni giorni ...

Windows 10 Mobile : Microsoft estende il supporto di Anniversary Update : La versione 1607 di Windows 10 Mobile conosciuta con il nome di Anniversary Update e rilasciata durante il mese di agosto del 2016 era inizialmente destinata ad essere dismessa alcuni giorni fa. Ciò di fatto non è avvenuto per il semplice motivo che Microsoft ha deciso inaspettatamente di estendere per la seconda volta di seguito il supporto per tale versione fino ad addirittura il 9 ottobre del 2019. Gli utenti che quindi hanno installato sul ...

Windows 10 October Update : riprende l’aggiornamento : Windows 10 October Update riprende dopo lo stop per il bug che elimina cartelle che possono essere recuperate solo se hai impostato un backup precedente, altrimenti puoi rivolgerti all’assistenza Microsoft senza alcun costo. Windows 10 October Update riprende il roll out Quando ci sono aggiornamenti importanti come questo di ottobre, il rilascio è graduale per verificare che tutto funzioni. Purtroppo, come già avvenuto ad aprile, qualcosa ...

Microsoft Edge : elenco delle principali novità in Windows 10 October 2018 Update : Con Windows 10 October 2018 Update, Microsoft Edge, il browser del colosso di Redmond, è stato ulteriormente migliorato con l’introduzione di diverse novità. Rinnovata l’interfaccia del menu e delle impostazioni Accanto ad ogni voce del menu sono state aggiunte le icone e le scorciatoie da tastiera per rendere più veloce la navigazione. Introdotta la possibilità di rimuovere e aggiungere le icone nella barra degli strumenti. Il design delle ...

Microsoft sospende l'aggiornamento 'Windows 10 October 2018 Update' : Microsoft ha sospeso [VIDEO] l'aggiornamento 'Windows 10 October 2018 Update' perché sembra che cancelli dei documenti dai dispositivi degli utenti. Il sistema operativo dunque potrebbe avere un bug nascosto che elimina dalle cartelle Documenti e Immagini file importanti e personali. L'azienda sconsiglia inoltre di prore l'installazione del tool fino a nuovo avviso: potrebbero insorgere altri difetti che potrebbero compromettere la memoria dei ...

Windows 10 October 2018 Update : disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo : Questa sera, Microsoft ha rilasciato il primo aggiornamento cumulativo di ottobre per tutti gli utenti Windows 10 October 2018 Update: stiamo parlando della build 17763.55 (KB4464330). Changelog Addresses an issue affecting group policy expiration where an incorrect timing calculation may prematurely remove profiles on devices subject to the “Delete user profiles older than a specified number of day.” Security Updates to Windows Kernel, ...

Microsoft promette di recuperare i file cancellati dal Windows 10 October Update : Dopo l’evento Microsoft che ha visto protagonisti i nuovi Surface Pro 6, Surface Laptop 2 e Surface Studio 2, l’azienda ha rilasciato al pubblico il tanto atteso Windows 10 October Update. Purtroppo per Microsoft, le leggi di più...

Windows 10 October Update : Microsoft interrompe la distribuzione : In seguito alle recenti problematiche emerse dall’installazione dell‘ultimo aggiornamento di Microsoft, Windows 10 October Update, l’azienda ha deciso di interrompere la diffusione della release. Windows 10 October Update non era ancora pronto al lancio Molti leggi di più...

Windows 10 October 2018 Update : sospeso il rilascio a causa di alcuni bug : Windows 10 October 2018 Update: sospeso il rilascio a causa di alcuni bug Windows 10 October 2018 Update: sospeso il rilascio a causa di alcuni bug Windows 10 October 2018 Update , il nuovo ...

Windows 10 : update di ottobre sospeso per diversi bug - non aggiornare : Windows 10 october update è stato sospeso per un bug che elimina file e documenti presenti sul PC aggiornato, o meglio, che erano presenti sul PC. Microsoft afferma che sono poche le segnalazioni, ma il problema dei file cancellati non è il solo, purtroppo. Windows 10: salta l’aggiornamento di ottobre Era previsto a livello globale per martedì prossimo, ma è altamente probabile che invece l’aggiornamento di ottobre slitti come già ...

Attenzione : Windows 10 October Update potrebbe cancellare alcuni dei vostri file durante l’installazione : Sempre più utenti Windows stanno manifestando sul web problematiche relative all’ultimo aggiornamento di casa Microsoft: Windows 10 October Update. Windows 10 October Update potrebbe cancellare file nella cartella User L’aggiornamento è in diffusione in questi leggi di più...

Libera 20 Giga Di Spazio Dopo Aver Installato Windows 10 October 2018 Update : Hai scaricato e Installato l’aggiornamento a Windows 10 October 2018 Update? Ecco come Liberare ben 20 Giga di Spazio sul disco fisso in un click Liberare 20 Giga di Spazio sul disco fisso Dopo Aver aggiornato a Windows 10 October 2018 Update Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo, da qualche ora è disponibile al download Windows 10 […]

