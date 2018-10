Voto Afghanistan | decine di vittime in numerose attentati ai seggi elettorali

Voto Afghanistan - attacchi ai seggi : 50 morti e decine di feriti : Almeno 50 persone sono morte in diversi attentati suicida ai seggi elettorale in Afghanistan , mentre sono almeno 100 i feriti . Lo rendono noto diversi media internazionali. L'ong Emergency riferisce ...

