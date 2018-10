Volley | sfuma il sogno mondiale delle ' ragazze terribili' Vince la Serbia al tie break

tg.la7

: Sfuma in finale il sogno dell'Italia femminile al Mondiale di pallavolo - cagliaripad : Sfuma in finale il sogno dell'Italia femminile al Mondiale di pallavolo - ninda1952 : RT @alto_adige: Sfuma a un passo dal traguardo il sogno dell'Italia femminile al Mondiale di pallavolo. Le azzurre, dopo essere passate due… - infoitsport : Mondiali volley, Italia battuta in finale Il sogno sfuma solo al tie break -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Ma resta la soddisfazione per un grande torneo, che ci riporta sul podioa distanza di 16 anni dal titolo di Berlino - Medaglia d'argento per l'Italia delfemminile che in finale ha ...