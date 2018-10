Volley – Prima trasferta stagionale per PM Asci Potenza | domenica 21 ottobre la sfida

Volley femminile - Mondiali 2018 : la Serbia è la prima finalista - Boskovic e Mihajlovic stendono l’Olanda : La Serbia è la prima finalista dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno sconfitto l’Olanda per 3-1 (25-22; 26-28; 25-19; 25-23) nella rivincita della finale continentale dello scorso anno e hanno così staccato il pass per l’atto conclusivo della rassegna iridata che giocheranno domani a Yokohama (Giappone) contro la vincente di Italia-Cina, in campo alle ore 09.10. Le slave hanno confermato i ...

LIVE Serbia-Olanda Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : prima semifinale tutta europea - Boskovic e compagne partono forte : 1-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Olanda, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata da giocare poi contro la vincente di Italia-Cina che si giocherà alle ore 09.10. Si preannuncia una partita estremamente equilibrata e appasionante, rivincita della finale degli Europei 2017 dominata dalle slave che anche oggi ...

LIVE Serbia-Olanda Volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : prima semifinale tutta europea - Boskovic e compagne favorite : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Olanda, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfidano per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata da giocare poi contro la vincente di Italia-Cina che si giocherà alle ore 09.10. Si preannuncia una partita estremamente equilibrata e appasionante, rivincita della finale degli Europei 2017 dominata dalle slave che anche oggi ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Serbia 1-3 - prima sconfitta per le azzurre. Boskovic fa la differenza : Arriva la prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali 2018 di Volley femminile ma è una battuta d’arresto che non costa caro alla nostra Nazionale, già certa della qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Le azzurre vengono battute dalla Serbia per 3-1 (25-21; 25-19; 23-25; 25-23) e vedono interrompersi la striscia vincente fatta di dieci successi consecutivi: a Nagoya (Giappone) le ragazze del CT Davide Mazzanti si ...

Volley - Superlega 2018-2019 : i migliori italiani della prima giornata. Zaytsev mostruoso - macchina Juantorena - Giannelli direttore : Nel weekend si è disputata la prima giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i voti agli italiani che si sono messi maggiormente in luce durante questo fine settimana. IVAN Zaytsev: 9. Lo Zar si è letteralmente scatenato alla prima uscita da opposto in campionato dopo addirittura due anni dall’ultima volta. Show strepitoso con la casacca di Modena, davanti ai 4800 spettatori del Pala ...

Volley - Superlega : prima giornata senza sorprese - riscatto dei campioni di Perugia : senza sorprese la primam giornata della Superlega di Volley. I campioni in carica di Perugia si rifanno dopo la delusione in Supercoppa, persa davanti ai propri tifosi, e rispondono alle vittorie di ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : risultati prima giornata. Vincono le quattro big : Perugia - Modena - Civitanova e Trento a valanga : Si è presentato alla grande il fenomeno Wilfredo Leon, micidiale schiacciatore di origini cubane e ritenuto il migliore giocatore del mondo: 17 punti con 5 aces e subito top scorer, meglio dell'...

Volley - SuperLega 2018-2019 : risultati prima giornata. Vincono le quattro big : Perugia - Modena - Civitanova e Trento a valanga : Dopo l’anticipo di ieri vinto da Ravenna su Milano, oggi si è completata la prima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Le quattro big favorite per lo scudetto hanno vinto i rispettivi incontri con il massimo scarto e hanno messo subito le cose in chiaro, si sono giocati anche uno scontro diretto per la salvezza e uno in ottica playoff. Perugia riparte da un rotondo successo per 3-0 contro ...

Virtus Cermenate buona la prima del Volley in trasferta : Virtus Cermenate vittoriosa alla prima di campionato. trasferta a Induno Olona Inizia con una vittoria al tie break il campionato di Serie D di Cermenate . Nel match della prima giornata, infatti, le ...

Mondiali Volley - Final six : domani Italia-Giappone - è la prima sfida - ore 12 - 20 - : Ci saranno Giappone e Serbia nel mini-girone che l'Italia deve affrontare nella Final Six del mondiale femminile di volley. Le azzurre, prime a punteggio pieno nel loro girone, giocheranno a Nagoya ...

Volley - prima gara di campionato per l'Europea 92 Isernia : Sabato la trasferta a Sant'Elia Fiumerapido, con il riconfermato coach Francesco Montemurro che schiererà una formazione quasi completamente rinnovata rispetto allo scorso torneo Isernia. Riparte il ...

Calendario Superlega Volley 2018-2019 - prima giornata : data - programma - orari e tv (13-14 ottobre) : Nel weekend del 13-14 ottobre si giocherà la prima giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si inizia a fare sul serio, parte una nuova stagione dopo l’antipasto della Supercoppa vinta da Modena contro Trento dopo aver eliminato Perugia e Civitanova. Saranno proprio queste quattro carte a giocarsi sul titolo e il loro avvio non sembra molto problematico: i Campioni d’Italia se la dovranno ...

Mondiali Volley femminile - l’Italia batte 3-1 gli Stati Uniti ed è prima nel girone. È la nona vittoria consecutiva : Non avevano bisogno di vincere. Ma le azzurre della pallavolo lo hanno fatto ancora. E in grande stile. Il sestetto guidato da Davide Mazzanti ha battuto per 3-1 le campionesse del mondo in carica: le giocatrici Usa. Così l’Italia arriva a quota 9 vittorie consecutive e si garantisce il primo posto del girone F, dopo aver sconfitto mercoledì la Russia con un netto 3-1. Ora le azzurre attendono solo di sapere quali saranno le loro ...

Mondiali Volley 2018 – Nove su nove per l’Italia - la squadra di Mazzanti vola alle Finals Six da primatista : L’Italia di Davide Mazzanti ai Mondiali di Pallavolo 2018 vola alle Finals Six da prima in classifica nel girone, le azzurre hanno battuto anche gli Stati Uniti La Nazionale italiana femminile di pallavolo vince la nona sfida su nove partite giocate ai Mondiali di Volley 2018. Le azzurre impegnate nel secondo turno della competizione iridata hanno concluso il girone per prime in classifica dopo la vittoria contro gli Stati Uniti per ...