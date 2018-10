Volley Mondiali femminili | grazie comunque Italia | sei l’orgoglio di una Nazione intera

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia si arrende sul più bello - azzurre d’argento. La Serbia vince al tie-break : L’Italia ha sognato per oltre due ore, ha accarezzato il sogno del trionfo iridato, ha sperato fino all’ultimo di bissare l’apoteosi di Berlino ma questa volta a Yokohama (Giappone) ci siamo spente sul più belle. La Serbia ha sconfitto la nostra Nazionale per 3-2 (21-25; 25-14; 23-25; 25-19; 15-12) nella Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile e ha così conquistato il suo primo titolo mentre l’Italia si deve ...

Volley : Mondiali Femminili : la Cina sul terzo gradino del podio : YOKOHAMA, GIAPPONE, -Una Cina che non ha accusato nel rendimento la sconfitta patita ieri per mano delle azzurre, che ha impedito alle ragazze di Lang Ping di giocare per l'oro, si prende la medaglia ...

