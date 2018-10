Volley - finale Mondiale : Serbia-Italia 3-2 : Italia-Serbia 2-3, 25-21, 14-25, 25-23, 19-25, 12-15, - Segue L'ultimo urlo ci rimane in gola: l'Italia si inchina alla Serbia nuova campionessa del mondo solo al tiebreak, dopo avere provato l'impossibile per portare a casa il su secondo Mondiale, 16 anni dopo il primo. Le azzurre sono scappate due volte, ma sono state raggiunte e superate al ...

Italia-Serbia 1-0 : in diretta la finale mondiale del Volley femminile : YOKOHAMA - Dopo aver vinto un'epica battaglia contro le campionesse olimpiche della Cina per 3-2 , l'Italia del volley femminile proverà a salire sul tetto del mondo dopo 16 anni. Alle 12.40, diretta testuale su repubblica.it , le ragazze del ct Mazzanti affrontano la Serbia nella finale di Yokohama che mette in palio la medaglia d'oro. Se la nostra ...

Volley - Mondiale : Cina di bronzo - travolta l'Olanda 3-0 : Cina-Olanda 3-o , 25-22, 25-19, 25-14, - Dopo il k.o. in semifinale contro l'Italia, la Cina si consola con il terzo posto battendo l'Olanda in una gara a senso unico in cui non c'è mai stata storia. ...

Finale mondiale Volley - le azzurre in campo contro la Serbia per giocarsi l'oro : "Sognare, adesso, è ancora più lecito": parole di Davide Mazzanti, il ct che sta pilotando le fantastiche azzurre del volley verso il tetto del mondo. Trascinate da una strepitosa Paola Egonu (45 punti il suo score) le azzurre adesso si giocano tutto contro la Serbia.Mentre il match più importante è ancora in corso, è già stato definito il terzo gradino del podio. La Cina ha conquistato la medaglia di ...

Mondiale di Volley femminile : l'Italia è in finale - battuta la Cina : l'Italia di volley femminile ottiene l'accesso alla finale di Yokohama, in Giappone, i mondiali. Dopo una gara lunghissima ed infinita di semifinale contro la Cina , nazionale di primo livello, ...

Volley Mondiale Femminile 2018 Finale : ITALIA - Serbia (diretta Rai 2) : A 16 anni dalla prima volta l'ITALIA del Volley Femminile (diretta Rai 2 HD) è di nuovo nella Finale Mondiale. Giocherà per il titolo contro la Serbia , che nell'altra semiFinale ha prevalso sull'Olanda e che nella terza fase di questo torneo iridato aveva battuto le azzurre. Ma la Finale potrebbe essere tutta un'altra storia, e il sogno è ripetere l'impresa del 2002 quando l'ITALIA di Bonitta fu campione del mondo battendo gli Usa nel match ...

Mondiali Volley - Francesca Piccinini a 16 anni dal suo mondiale : “Come noi - questa squadra ha fatto innamorare l’Italia” : “Un ultimo ostacolo da superare per entrare nella storia”. Di mondiale lei ne ha già vinto uno, ma l’attaccamento alla maglia azzurra è rimasto. Per vent’anni Francesca Piccinini, 40 anni a gennaio, schiacciatrice della Igor Gorgonzola Novara (in cui militano anche la capitana azzurra Cristina Chirichella e Paola Egonu), è stata una colonna della nazionale di pallavolo. Adesso, al primo mondiale senza di lei, da spettatrice rivive molte di ...

L’Italia del Volley in finale Mondiale - quanto guadagnano le azzurre? : L'Italia guidata dal c.t. Paolo Mazzanti sabato 20 ottobre sfiderà la Serbia nella finale dei Mondiali di Pallavolo femminile. Le ragazze terribili hanno ottenuto già un grande traguardo e non vogliono fermarsi. Paola Egonu e compagne giocano tutte in Italia, ma anche con la prospettiva di guadagni migliori in futuro potrebbero espatriare.Continua a leggere