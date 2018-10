Volley | Mondiale | Cina di bronzo | travolta l' Olanda 3-0

Finale mondiale Volley - le azzurre in campo contro la Serbia per giocarsi l'oro : "Sognare, adesso, è ancora più lecito": parole di Davide Mazzanti, il ct che sta pilotando le fantastiche azzurre del volley verso il tetto del mondo. Trascinate da una strepitosa Paola Egonu (45 punti il suo score) le azzurre adesso si giocano tutto contro la Serbia.Mentre il match più importante è ancora in corso, è già stato definito il terzo gradino del podio. La Cina ha conquistato la medaglia di ...

Diretta Italia-Serbia - finale mondiale 2018 Volley femminile : L'Italia di Mazzanti affronta la Serbia a Yokohama nella finale dei Mondiali di Pallavolo 2018. Le ragazze terribili hanno vinto tutte le partite giocate tranne quella con la Serbia nella fase a gironi. Le azzurre cercano l'oro che manca dal 2002.Continua a leggere

Volley - Mondiale - finale : Italia-Serbia : Tutto è pronto per la finale del Mondiale nell'impianto di Yokohama. L'Italia affronta per la seconda volta nella manifestazione la Serbia vicecampionessa olimpica. Nella prima gara le azzurre hanno ...

Volley - finale mondiale : Italia-Serbia - l’ora della verità per le azzurre | La diretta : Il sogno delle ragazze di Mazzanti, ormai diventato obiettivo credibile, è ripercorrere le gesta dell’Italia di Bonitta campione del mondo nel 2002

Mondiale di Volley femminile : l'Italia è in finale - battuta la Cina : l'Italia di volley femminile ottiene l'accesso alla finale di Yokohama, in Giappone, i mondiali. Dopo una gara lunghissima ed infinita di semifinale contro la Cina , nazionale di primo livello, ...

Volley Mondiale Femminile 2018 Finale : ITALIA - Serbia (diretta Rai 2) : A 16 anni dalla prima volta l'ITALIA del Volley Femminile (diretta Rai 2 HD) è di nuovo nella Finale Mondiale. Giocherà per il titolo contro la Serbia , che nell'altra semiFinale ha prevalso sull'Olanda e che nella terza fase di questo torneo iridato aveva battuto le azzurre. Ma la Finale potrebbe essere tutta un'altra storia, e il sogno è ripetere l'impresa del 2002 quando l'ITALIA di Bonitta fu campione del mondo battendo gli Usa nel match ...

Mondiali Volley - Francesca Piccinini a 16 anni dal suo mondiale : “Come noi - questa squadra ha fatto innamorare l’Italia” : “Un ultimo ostacolo da superare per entrare nella storia”. Di mondiale lei ne ha già vinto uno, ma l’attaccamento alla maglia azzurra è rimasto. Per vent’anni Francesca Piccinini, 40 anni a gennaio, schiacciatrice della Igor Gorgonzola Novara (in cui militano anche la capitana azzurra Cristina Chirichella e Paola Egonu), è stata una colonna della nazionale di pallavolo. Adesso, al primo mondiale senza di lei, da spettatrice rivive molte di ...

L’Italia del Volley in finale Mondiale - quanto guadagnano le azzurre? : L'Italia guidata dal c.t. Paolo Mazzanti sabato 20 ottobre sfiderà la Serbia nella finale dei Mondiali di Pallavolo femminile. Le ragazze terribili hanno ottenuto già un grande traguardo e non vogliono fermarsi. Paola Egonu e compagne giocano tutte in Italia, ma anche con la prospettiva di guadagni migliori in futuro potrebbero espatriare.Continua a leggere

Volley femminile - Mondiale 2018 : finale Italia-Serbia - le Campionesse d’Europa ai raggi X. Boskovic e la difesa per l’assalto al primo titolo iridato : Non solo Boskovic. La Serbia è aggrappata spesso e volentieri al suo faro in attacco, a colei che l’ha trascinata in finale alle Olimpiadi due anni fa e ora in finale ai Mondiali. Partita dopo partita le serbe hanno confermato di essere una squadra vera, completa in tutti i reparti, capace di tirarsi fuori dalle situazioni più complicate, a volte affidandosi alla sua attaccante di gran lunga più forte ma a volte anche sfruttando le potenzialità ...

Mondiali femminili Volley - le protagoniste della cavalcata mondiale : INSIEME alle altre 'ragazze terribili' sono le protagoniste della cavalcata che ha trascinato l'Italia fino ad un'insperata finale ai campionati del mondo di volley in Giappone. Dalla schiacciatrice Paola Egonu alla 'veterana' Monica De Gennaro fino alla capitana Cristina Chirichella: ecco le protagoniste dell'exploit giapponese. volley femminile, ...

Dove vedere Italia-Serbia - finale Mondiale Volley 2018 : quando si gioca - a che ora : quando si giocherà la finale dei Mondiali di Volley femminile tra Italia e Serbia? Tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo atto del torneo iridato giapponese, con le ragazze terribili di Mazzanti che sognano uno storico bis dopo quello di 16 anni fa. L'ultimo ostacolo è rappresentato dalle ragazze serbe già incrociate nella Final Six, per quella che è stata l'unica sconfitta delle nostre portacolori.Continua a leggere

Volley - Mondiale - Mazzanti : 'Italia bravissima - ora sotto con la Serbia' : "Ho pensato, devo preparare la Serbia...". Con un sorriso stanchissimo risponde così il commissario tecnico Davide Mazzanti alla domanda "cosa hai pensato a fine partita". L'Italia è in finale ...

Mondiale di Volley - L'italia è in finale. Battuta la Cina per 3 a 2 : L'italia del Volley femminile è in finale ai mondiali dopo aver battuto la Cina per 3-2 dopo un incontro durissimo, che ha visto le ragazze azzurre imporsi alla grande grazie alla loro...

Mondiale di Volley femminile. Italia batte Cina ed è finale : Una gara al cardiopalma. La nazionale Italiana ha battuto 3-2 la Cina aggiudicandosi il pass per la finale Mondiale contro