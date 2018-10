Volley | finale Mondiale | Serbia-Italia 3-2

Il sogno dell’ItalVolley si spegne in finale : azzurre d’argento - oro alla Serbia : Allo splendido Mondiale delle azzurre del volley manca soltanto l’ultimo guizzo. Vincevano 1-0 e 2-1 la finale contro la Serbia, l’hanno persa 15-12 al tie-break pagando la minor esperienza e i troppi errori nelle fasi cruciali. I 34 punti di Egonu non sono bastati. Guidate benissimo dalla regista Ognjenovic, le serbe hanno avuto due terminali trem...

Volley : azzurre beffate in finale - Serbia vince 3-2 ed è campione del mondo : Il sogno iridato dell'Italia si è infranto al tie-break della finale con la Serbia: a Yokohama le azzurre sono state sconfitte 3-2 (21-25, 25-14, 23-25, 25-19, 15-12) al termine di una gara equilibratissima. La squadra di Davide Mazzanti conquista la medaglia d'argento, Serbia campione del mondo.

L’Italia del Volley si arrende in finale : azzurre d’argento - oro alla Serbia : Ci sono voluti cinque set per assegnare il titolo mondiale di volley femminile. alla fine L’Italia è stata costretta ad arrendersi alla Serbia. Per le azzurre arriva quindi una medaglia d’argento. ...

