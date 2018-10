Volley | finale mondiale |  Italia-Serbia | l’ora della verità per le azzurre | La diretta

Mondiali Volley femminili - Italia-Serbia : [LA FINALE IN DIRETTA] : L’Italia in FINALE contro la Serbia per vincere il secondo oro iridato nella storia della pallavolo femminile azzurra, dopo quello conquistato nel 2002 a Berlino. All’ultimo atto dei Mondiali in Giappone di fronte c’è la squadra favorita della vigilia, già vincitrice dell’Europeo lo scorso anno e dell’argento olimpico due anni fa. Per tentare anche quest’ultima impresa, coach Davide Mazzanti si affida al ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia - come si batte la Serbia? Le chiavi tattiche della Finale : L'Italia è chiamata a un'impresa titanica, battere la Serbia per laurearsi Campionesse del Mondo. Le azzurre sono attese da una Finale durissima contro la corazzata slava, grande favorita della vigilia che non ha deluso nel corso delle tre settimane di gara e che si presenta all'atto ...

LIVE Olanda-Cina - Mondiali Volley femminile 2018 in DIRETTA : finale per il 3°-4° posto - le cinesi si prendono il primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Cina, finale per il terzo posto ai Mondiali 2018 di volley femminile. Le due squadre si sfideranno a Yokohama (Giappone) con l’obiettivo di salire sul gradino più basso del podio alle spalle di Serbia e Italia, si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante anche se le Campionesse Olimpiche partiranno leggermente favorite dei pronostici della vigilia. Le asiatiche, ...

LIVE Italia-Serbia Volley - Finale Mondiali Volley femminile 2018 in DIRETTA : azzurre - ultima battaglia per la gloria! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. Le azzurre vanno a caccia dell’impresa affrontando la slave nell’atto conclusivo della rassegna iridata. La nostra Nazionale si è qualificata per la partita decisiva a 16 anni di distanza dall’apoteosi di Berlino 2002 e oggi scenderà in campo a Yokohama (Giappone) per andare a caccia della gloria, servirà un’autentica ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia - come si batte la Serbia? Le chiavi tattiche della Finale : L’Italia è chiamata a un’impresa titanica, battere la Serbia per laurearsi Campionesse del Mondo. Le azzurre sono attese da una Finale durissima contro la corazzata slava, grande favorita della vigilia che non ha deluso nel corso delle tre settimane di gara e che si presenta all’atto conclusivo per conquistare il primo titolo iridato della sua storia. Le Campionesse d’Europa e argento alle Olimpiadi di Rio 2016 sembrano ...

Mondiali Volley - in finale l’avversario più forte : la Serbia si presenta da favorita - ma l’Italia ha già smentito i pronostici : È più esperta, ha vinto un argento alle ultime Olimpiadi e l’Europeo l’anno successivo, era tra le favorite della vigilia e ha eliminato tutte le altre. La Serbia ha dimostrato di essere la squadra più forte di questi Mondiali giapponesi, l’unica capace di battere anche l’Italia. Le azzurre invece sono partite in sordina, da outsider, è così arrivano anche alla finale (ore 12.40, diretta su Rai2) che potrebbe consegnare ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Finale Italia-Serbia - le probabili formazioni. Il sestetto titolare delle azzurre : L’Italia si appresta ad affrontare la Serbia nella Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile in programma alle ore 12.40. A Yokohama (Giappone) le azzurre se la dovranno vedere con le Campionesse d’Europa, partiremo con gli sfavori del pronostico ma abbiamo tutte le carte in regola per fare saltare il banco e regalarci una giornata indimenticabile proprio come successe a Berlino nel 2002 quando conquistammo il nostro unico titolo ...