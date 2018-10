Volley femminile | Mondiali 2018 | l’Italia spopola sui media e sui social Le ragazze di

Volley femminile - Italia poco concreta e senza killer instinct. Premiato il cinismo della Serbia : Quando ti lasci sfuggire una finale iridata dopo essere stato avanti di un set per 1-0 e 2-1, per poi condurre il tie-break prima 6-4, poi 7-5 ed infine 8-7, i rimpianti non possono che inondare lo stato d’animo di un gruppo giunto davvero ad un passo dalla gloria sportiva. Oggi l’Italia non era inferiore alla Serbia, sebbene qualche giocatrice si sia espressa ben al di sotto del consueto potenziale. A fare la differenza è stata ...

Volley femminile - Italia oggi hai perso : vincerai domani! Il futuro è azzurro - l’argento ai Mondiali verso le Olimpiadi 2020 : Un argento che fa male perché il sogno iridato era lì a un passo, abbiamo accarezzato il tripudio iridato, ci abbiamo sperato quando siamo passati in vantaggio sul 2-1, abbiamo avvicinato l’impresa di battere la fortissima Serbia senza però riuscirci. Ma è anche un argento che lancia dei segnali importanti, è un’ottima base su cui costruire il futuro non soltanto imminente ma anche molto in là nel tempo: oggi l’Italia non ha ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Davide Mazzanti : “Un percorso fantastico - la delusione è normale. Argento nel biennio di esperienza…” : L’Italia non è riuscita a salire l’ultimo gradino e si è dovuta accontentare della medaglia d’Argento ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre sono state sconfitte dalla Serbia nella Finale di Yokohama, di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti tramite la FederVolley. Davide Mazzanti: “Siamo arrivati fino a qui perché abbiamo sognato questa partita. La delusione è normale perché nessuno sognava ...

Volley femminile - Giovanni Malagò sull’argento dell’Italia ai Mondiali 2018 : “Orgogliosi di una grande squadra che ha emozionato il Paese” : Inutile negarlo: la sconfitta al tie-break contro la Serbia della Nazionale italiana di pallavolo femminile nella Finale dei Mondiali 2018 assegnante l’oro brucia. Ad un passo dal traguardo, alle ragazze del CT Davide Mazzanti è mancato quel quid per portarsi a casa un titolo che avrebbe avuto una valenza importante per il movimento nostrano e la specialità. Tuttavia l’argento va accolto con positività, trattandosi di una medaglia ...

Volley femminile - medaglia d'argento per le combattenti azzurre : Ma andiamo alla cronaca della partita: 21-25 25-14 23-25 15-12 il punteggio in favore delle Serbe che sono ora le campionesse del mondo. Parte bene la finale iridata delle azzurre della pallavolo che ...

VIDEO L’Italia conquista l’argento ai Mondiali di Volley femminile - la premiazione delle azzurre sul palco : L’Italia ha concluso i Mondiali 2018 di volley femminile con un secondo posto, le azzurre si sono messe al collo la medaglia d’argento con qualche rammarico per come hanno perso la Finale contro la Serbia al tie-break. La nostra Nazionale torna sul podio iridato a 16 anni di distanza dal trionfo di Berlino e prova a consolarsi con la piazza d’onore. Di seguito il VIDEO della premiazione ...

Volley femminile - Pagelle Italia-Serbia 2-3 : Egonu non basta. Scelte incomprensibili di Malinov - Sylla sbaglia troppo : L’Italia si è arresa per 3-2 alla Serbia nella finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Una sfida equilibrata e decisa da alcuni piccoli dettagli che hanno fatto pendere la bilancia dalla parte delle balcaniche. Pagelle Italia-Serbia 2-3 Paola Egonu, 8: questa sera non è riuscita a vincere da sola. Non sono bastati i suoi 33 punti, con un ottimo 50% in attacco. Offende con una continuità impressionante, resta da capire perché venga a ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Paola Egonu vince la classifica marcatrici - l’azzurra si consola con il premio da bomber : Paola Egonu festeggia a livello individuale ai Mondiali 2018 di Volley femminile. L’Italia ha perso la Finale contro la Serbia ma la 19enne porterà a casa il premio come miglior opposto del torneo ed è anche la miglior marcatrice della rassegna iridata: 324 punti per il nostro fenomeno che ha letteralmente dominato la speciale classifica visto che l’olandese Lonneke Sloetjes si è fermata a 276 marcature davanti alla cinese Zhu Ting ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : tutti i premi individuali - il miglior sestetto e il Dream Team. Boskovic MVP. Egonu - Malinov - Sylla - De Gennaro in festa : Si sono conclusi i Mondiali 2018 di Volley femminile con la vittoria della Serbia sull’Italia nella Finale giocata a Yokohama (Giappone). Terzo posto per la Cina che ha battuto l’Olanda, USA quinti davanti al Giappone. Sono stati assegnati anche tutti i premi individuali ed è stato definito il Dream Team della rassegna iridata. MVP (miglior giocatrice): Tijana Boskovic (Serbia) miglior palleggiatrice: Ofelia Malinov ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : la classifica finale e tutti i piazzamenti. Vince la Serbia - Italia seconda : I Mondiali 2018 di Volley femminile si sono disputati in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. La Serbia ha conquistato il suo primo titolo sconfiggendo l’Italia in finale, la Cina completa il podio. Di seguito la classifica finale dei Mondiali 2018 di Volley maschile.-- Mondiali 2018: classifica finale E PIAZZAMENTI - 1. Serbia - 2. Italia - 3. Cina - 4. Olanda - 5. USA - 6. Giappone ...

Albo d’oro Mondiali Volley femminile - il medagliere : primo titolo della Serbia - Italia seconda. URSS sempre in testa : La Serbia ha vinto i Mondiali 2018 di volley femminile sconfiggendo l’Italia per 3-2 nella Finale di Yokohama. primo titolo iridato per le slave mentre le azzurre conquistano il primo argento dopo il trionfo del 2002. Di seguito l’Albo d’oro dei Mondiali. Albo D’ORO Mondiali: EVENTO ORO ARGENTO BRONZO Giappone 2018 Serbia Italia Cina Italia 2014 USA Cina Brasile Giappone ...

Video Italia-Serbia risultato 2-3 : finale mondiale Volley femminile : gli highlights della partita : Video Italia-Serbia risultato 2-3: finale mondiale volley femminile: gli highlights della partita. Le pallavoliste azzurre cadono in finale contro le serbe dopo un grande match(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:01:00 GMT)

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia si arrende sul più bello - azzurre d’argento. La Serbia vince al tie-break : L’Italia ha sognato per oltre due ore, ha accarezzato il sogno del trionfo iridato, ha sperato fino all’ultimo di bissare l’apoteosi di Berlino ma questa volta a Yokohama (Giappone) ci siamo spente sul più belle. La Serbia ha sconfitto la nostra Nazionale per 3-2 (21-25; 25-14; 23-25; 25-19; 15-12) nella Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile e ha così conquistato il suo primo titolo mentre l’Italia si deve ...

LIVE Italia-Serbia volley - Finale Mondiali Volley femminile 2018 in DIRETTA : 2-3 - azzurre sconfitte al tie-break : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si ...