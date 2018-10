Volley | dove vedere la finale delle azzurre

Dove vedere Italia-Serbia - finale Mondiale Volley 2018 : quando si gioca - a che ora : quando si giocherà la finale dei Mondiali di Volley femminile tra Italia e Serbia? Tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo atto del torneo iridato giapponese, con le ragazze terribili di Mazzanti che sognano uno storico bis dopo quello di 16 anni fa. L'ultimo ostacolo è rappresentato dalle ragazze serbe già incrociate nella Final Six, per quella che è stata l'unica sconfitta delle nostre portacolori.Continua a leggere

Mondiali Volley 2018 – Zaytsev e l’addio di Juantorena : “fa sempre queste sparate - siete voi che non dovete fargli queste domande” : Zaytsev, l’addio di Juantorena e l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Volley 2018: le parole dello Zar dopo la sfida con la Polonia Italia out dai Mondiali di Volley 2018 già al primo set della sfida di ieri sera contro la Polonia. Gli azzurri nulla hanno potuto contro la loro tosta avversaria, che li ha messi in difficoltà sin dal primo minuto di gioco, eliminandoli dalla rassegna iridata. Ivan ...

Volley - inutile successo dell’Italia contro la Polonia : azzurri fuori dal Mondiale. “Ma dovevamo vincere per i nostri tifosi” : Le speranze finiscono alle 21.41. Simone Giannelli serve una palla veloce a centro per Simone Anzani che schiaccia, ma viene murato. È il 25 a 14 per la Polonia. Le riserve biancorosse dall’angolo del campo entrano e festeggiano come se la partita fosse finita, invece è soltanto il primo set. Con lui finiscono anche le possibilità di andare in semifinale. La partita, alla fine, termina col risultato di 3-2 per l’Italia. La Polonia è prima. Oggi ...

Mondiali Volley 2018 – Giannelli fa mea culpa dopo il ko con la Serbia : “dovevamo pensare a noi! L’avversario? Non è che lo puoi uccidere” : Simone Giannelli commenta il ko dell’ItalVolley di ieri sera contro la Serbia: le parole del palleggiatore azzurro Una giornata di pausa per gli azzurri prima di tornare in campo, dopo la deludente sconfitta di ieri sera contro la Serbia all’esordio della Final Six dei Mondiali di Volley 2018. Un pesantissimo 3-0 che costringe adesso l’ItalVolley a fare del suo meglio nel match di domani sera contro la Polonia. Ivan ...

Mondiali Volley femminile 2018 – Sabato mattina l’esordio delle azzurre : ecco dove seguire i match : Mondiale Volley femminile 2018: le gare delle azzurre in diretta su RaiDue La Pallavolo e RaiDue, un binomio che grazie ai Mondiali maschili sta producendo grandi risultati, facendo appassionare sempre più milioni di telespettatori. Un legame che dal 29 settembre diventerà ancora più forte, RaiDue infatti trasmetterà in diretta le gare della nazionale italiana femminile, impegnata in Giappone nel Campionato del Mondo 2018.S La prima ...

Italia-Serbia Mondiali Volley 2018 - dove vederla in tv - e a che ora - : Inizia la fase finale dei Mondiali: questa sera gli azzurri possono prenotare la semifinale. Ma è una partita dalle mille insidie ll calendario completo della fase finale. dove vedere l'Italia in tv

Mondiali Volley 2018 – Ecco dove seguire i match dell’Italia : La terza fase dei Mondiali di Volley 2018 vede protagonista anche l’Italia, Ecco dove vedere i match degli azzurri Il grande interesse suscitato dal Mondiale maschile, che si concluderà questa settimana a Torino, ha convinto la Rai Tv a trasmettere in diretta anche le gare della Final Six delle ore 17 su RaiDue. In totale saranno cinque su sei i match che andranno in onda sulla rete generalista. L’unico escluso in questa fase sarà ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia incanta e trascina il Paese - azzurri vicini alla Final Six! Fin dove può arrivare la Nazionale? : L’Italia sta letteralmente incantando ai Mondiali 2018 di Volley maschile, la nostra Nazionale ha dominato la prima fase infilando cinque vittorie consecutive e ha attirato attorno a sé grande affetto, una passione sfrenata e un tifo molto caloroso come dimostrano i numeri fatti registrare negli ultimi dieci giorni. Pienone assoluto al Foro Italico di Roma per l’esordio contro il Giappone (oltre 11mila spettatori) e poi Mandela Forum ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia alla seconda fase - quando e dove si gioca? Calendario - date - programma - orari - avversarie e tv : L’Italia si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile grazie al primo posto conquistato nella Pool A con una giornata di anticipo (gli azzurri devono ancora giocare la partita contro la Slovenia, determinante perché tutti i risultati si portano dietro al prossimo turno). La nostra Nazionale giocherà al Mediolanum Forum di Assago – Milano dal 21 al 23 settembre: tre partite in tre giorni, un tour de force ...