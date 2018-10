Volley | azzurre beffate in finale | Serbia vince 3-2 ed è campione del mondo

Il sogno dell’ItalVolley si spegne in finale : azzurre d’argento - oro alla Serbia : Allo splendido Mondiale delle azzurre del volley manca soltanto l’ultimo guizzo. Vincevano 1-0 e 2-1 la finale contro la Serbia, l’hanno persa 15-12 al tie-break pagando la minor esperienza e i troppi errori nelle fasi cruciali. I 34 punti di Egonu non sono bastati. Guidate benissimo dalla regista Ognjenovic, le serbe hanno avuto due terminali trem...

Volley femminile - Mondiali 2018 : l’Italia si arrende sul più bello - azzurre d’argento. La Serbia vince al tie-break : L’Italia ha sognato per oltre due ore, ha accarezzato il sogno del trionfo iridato, ha sperato fino all’ultimo di bissare l’apoteosi di Berlino ma questa volta a Yokohama (Giappone) ci siamo spente sul più belle. La Serbia ha sconfitto la nostra Nazionale per 3-2 (21-25; 25-14; 23-25; 25-19; 15-12) nella Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile e ha così conquistato il suo primo titolo mentre l’Italia si deve ...

Volley per l'oro : Italia-Serbia 2-1 - Egonu superstar - ma brave tutte le azzurre - : Comunque le ragazze hanno tantissima voglia di confrontarsi con una tra le migliori formazioni al mondo, contro cui spesso abbiamo giocato alla grande'. Con la Serbia la prima sconfitta Prima ...

Paola Egonu e Miriam Sylla/ Chi sono le stelle del Volley italiano : le 2 schiacciatrici simbolo delle azzurre : Paola Egonu e Miriam Sylla, chi sono le stelle del volley femminile italiano: simbolo di un Paese multietnico. Ultime notizie: gli angeli azzurri che hanno trascinato la Nazionale in finale(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 14:02:00 GMT)

Volley - finale mondiale : Italia-Serbia 25-21 - primo set alle azzurre | La diretta : Il sogno delle ragazze di Mazzanti, ormai diventato obiettivo credibile, è ripercorrere le gesta dell’Italia di Bonitta campione del mondo nel 2002

