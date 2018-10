Viganò contro il Papa | “Sapeva degli abusi” “La causa principale di tanti casi è

Dossier Viganò - Card. Ouellet contro ex nunzio “aberrante blasfemo”/ “Approfitti di abusi per attaccare Papa” : Dossier Viganò, Cardinal Marc Ouellet contro l'ex nunzio: "aberrante e blasfemo, approfitti dello scandalo abusi pedofili per attaccare Papa Francesco". Il nuovo "capitolo" in Vaticano(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:43:00 GMT)

Papa Francesco a Viganò : "Contro scandali la verità è mite"/ Washington Post "Spinte contro papato riformista" : Carlo Maria Viganò, nuove accuse a Papa Francesco dopo dossier pedofilia: "mente sul caso Kim Davies". Dura replica del Vaticano con Lombardi e Rosica: "ecco come è andata veramente"

Viganò - il “Savonarola di Varese” che conosce i dossier che contano : dall’esilio in Usa allo scontro con Bergoglio : Qualcuno lo ha perfino definito il “Savonarola di Varese”. In effetti monsignor Carlo Maria Viganò, l’ex nunzio negli Stati Uniti che ha chiesto le dimissioni di Papa Francesco, non accenna ad abbassare i toni nei confronti di Bergoglio. Ma dal Vaticano prosegue la linea del silenzio. Il nome di Viganò balza alle cronache durante lo scandalo Vatileaks 1, nel 2012, quando, tra i tanti documenti riservati di Benedetto XVI resi pubblici, ci sono ...

Caso Viganò - Papa Francesco risponde con il Vangelo : “Contro la scandalo la verità è mite - la verità è silenziosa” : Lo aveva detto che non avrebbe parlato, “il giudizio fatelo voi”. E anche di fronte al nuovo attacco di monsignor Carl Maria Viganò Papa Francesco resta sulla sua linea. “La verità è mite, la verità è silenziosa”, “con le persone che cercano soltanto lo scandalo, che cercano soltanto la divisione”, l’unica strada da percorrere è quella del “silenzio” e della “preghiera” ha detto ...

Papa Francesco - nuovo attacco di Viganò : “Negli Usa incontrò funzionaria che rifiutava nozze ai gay” : Monsignor Carlo Maria Viganò torna ad attaccare Papa Francesco. A una settimana dalla sua lettera nella quale chiedeva le dimissioni di Bergoglio per aver coperto gli abusi dell’ex arcivescovo di Washington, Theodore McCarrick, il nunzio apostolico interviene per la terza volta. Il tema, però, riguarda il viaggio di Francesco negli Stati Uniti, nel 2015, durante il quale il Papa incontrò, proprio per volere dell’allora nunzio negli Usa Viganò, ...

Ecco che cosa ha detto mons. Viganò dopo la pubblicazione del suo dossier contro Papa Francesco : Per la cronaca, va ricordato anche per chi non ne fosse a conoscenza, ma non è certo un segreto visto che è lo stesso diretto interessato che lo ha ripetuto più volte, Aldo Maria Valli è tra coloro ...

Dietro i veleni di Viganò una cospirazione contro Francesco : Ma negli occhi di coloro che non appartengono alle cerchie degli esperti e dei chierici e che leggono quotidianamente questo nuovo genere letterario che è la cronaca nera clericale, c'è, molto più ...

Pedofilia - Viganò contro BergoglioCom'è nata la lettera-siluro al Papa : La vicenda della lettera scritta al Papa dall'arcivescovo Carlo Maria Viganò per denunciare la copertura Vaticana sulla Pedofilia in America, è rimbalzata prontamente negli Usa e il New York Times gli dedica grande attenzione Segui su affaritaliani.it

Ecco i fatti e gli omissis del dossier Viganò contro Francesco : Continua a viaggiare per il mondo, a tenere conferenze, a presiedere celebrazioni. Viganò va in udienza da Francesco. È il Papa a fargli una domanda su McCarrick e Viganò gli fa presente che il ...

