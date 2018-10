Video Spezia-Pescara 1-3 | highlights e gol della partita Serie B 8^ giornata

Diretta/ Spezia-Pescara (risultato finale 1-3) streaming Video Rai : prove tecniche di fuga per i delfini! : Diretta Spezia Pescara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di vertice in Serie B, dove si torna a giocare per l'ottava giornata(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 22:49:00 GMT)

DIRETTA/ Spezia-Pescara (risultato live 1-3) streaming Video Rai : doppietta di Monachello! : DIRETTA Spezia Pescara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di vertice in Serie B, dove si torna a giocare per l'ottava giornata(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 22:26:00 GMT)

Diretta/ Spezia-Pescara (risultato live 1-2) streaming Video Rai : miracolo di Fiorillo su Galabinov! : Diretta Spezia Pescara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di vertice in Serie B, dove si torna a giocare per l'ottava giornata(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 22:05:00 GMT)

DIRETTA/ Spezia-Pescara (risultato live 1-2) streaming Video Rai : Monachello raddoppia - Galabinov accorcia : DIRETTA Spezia Pescara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di vertice in Serie B, dove si torna a giocare per l'ottava giornata(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 21:40:00 GMT)

Diretta/ Spezia-Pescara (risultato live 0-1) streaming Video Rai : Galabinov grazia i delfini : Diretta Spezia Pescara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di vertice in Serie B, dove si torna a giocare per l'ottava giornata(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 21:22:00 GMT)

DIRETTA/ Spezia-Pescara (risultato live 0-1) streaming Video Rai : Mancuso gela il Picco! : DIRETTA Spezia Pescara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di vertice in Serie B, dove si torna a giocare per l'ottava giornata(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 21:03:00 GMT)

DIRETTA / Spezia Pescara streaming Video Rai : Mancuso in copertina - orario - quote e probabili formazioni : DIRETTA Spezia Pescara, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di vertice in Serie B, dove si torna a giocare per l'ottava giornata(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:44:00 GMT)

SPEZIA PESCARA/ Streaming Video e diretta Rai : i testa a testa. Orario - probabili formazioni e quote : diretta SPEZIA PESCARA, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live della partita di vertice in Serie B, dove si torna a giocare per l'ottava giornata(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Spezia Pescara/ Streaming Video e diretta Rai : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Spezia Pescara, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di vertice in Serie B, dove si torna a giocare per l'ottava giornata(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 11:00:00 GMT)

Diretta/ Livorno Spezia (risultato live 1-3) streaming Video Dazn : Bartolomei fa tris - espulso Lucarelli! : Diretta Livorno Spezia, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Picchi per la settima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 15:39:00 GMT)

Livorno Spezia/ Streaming Video e diretta Dazn : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Livorno Spezia, info Streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca al Picchi per la settima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 05:16:00 GMT)

Video/ Spezia Carpi (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 6^ giornata) : Video Spezia Carpi (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, valida nella 6^ giornata della Serie B. Galabinov e Maggiore portano avanti i liguri.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:28:00 GMT)

Diretta/ Spezia Carpi (risultato finale 2-1) streaming Video Dazn : Maggiore completa la rimonta! : Diretta Spezia Carpi streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 6^ giornata di Serie B (oggi 29 settembre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 16:57:00 GMT)

DIRETTA / Spezia Carpi (risultato live 0-0) streaming Video Dazn : padroni di casa pericolosi! : DIRETTA Spezia Carpi streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 6^ giornata di Serie B (oggi 29 settembre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 15:19:00 GMT)