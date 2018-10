VIDEO L’Italia conquista l’argento ai Mondiali di volley femminile | la premiazione delle

Mondiali Volley 2018 – Paola Egonu devastante : il VIDEO match point che porta l’Italia in finale : La schiacciata vincente di Paola Egonu: il VIDEO della punto che ha regalato all’Italia il pass per la finale dei Mondiali di Volley 2018 L’Italia femminile della pallavolo ha conquistato una storica finale: le azzurre hanno battuto oggi la Cina, al tie-break, nella semifinale dei Mondiali di Volley 2018, in corso in Giappone, staccando così il pass per la finalissima di domani (12.40 italiane) contro la Serbia, che decreterà ...

L’Ucraina fa… Malinovsky ma l’Italia gioca una buona partita : primo tempo incoraggiante per la squadra di Mancini poi una disattenzione costa il pareggio [FOTO e VIDEO] : 1/20 Foto LaPresse ...

L’agenzia Fitch : «I dettagli della manovra decideranno il rating dell’Italia» VIDEO : L’agenzia di valutazione, che oggi assegna al nostro Paese un BBB con prospettive negative, rimanda i l giudizio al primo trimestre 2019

Salvini : “Juncker e Moscovici hanno rovinato l’Europa e l’Italia! (VIDEO) : Salvini: “Juncker e Moscovici hanno rovinato l’Europa e l’Italia! L’Ue ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e precarizzato l’Italia e quindi non mi alzo la mattina pensando al giudizio che del governo e dell’Italia hanno persone come Junckere Moscovici, che hanno rovinato l’Europa e l’Italia”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arrivando al villaggio della Coldiretti a Roma. “Dicano quello che credono ...

L’Italia - i conti - la manovra : ecco perché Draghi ha incontrato Mattarella VIDEO : La manovra di bilancio dovrà superare l’esame della Commissione europea e dei mercati internazionali. Passaggi che preoccupano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi che si sono incontrati, riservatamente, al Quirinale

Le lacrime di Asia Argento a Non è l’Arena sul caso Bennett (VIDEO) : “Spero di tornare a X Factor - l’Italia mi vuole” : Alla sua prima intervista in Italia dopo l'esplosione del caso Bennett, Asia Argento a Non è l'Arena ha rivendicato la sua totale innocenza fornendo la propria versione dei fatti sull'ormai chiacchieratissimo episodio avvenuto nel 2013 in un hotel di Marina Del Rey in California col giovane attore che oggi la accusa di stupro. Una settimana dopo l'intervista rilasciata in esclusiva da Jimmy Bennett proprio a Massimo Giletti, lo stesso ...

VIDEO e testo del nuovo singolo di Elisa - con Se piovesse il tuo nome si torna all’italiano prima di Diari aperti : Con il nuovo singolo di Elisa si torna finalmente a una dimensione più intima. Annunciato qualche giorno fa, il brano è ora entrato in rotazione radiofonica e va ad anticipare l'approdo sul mercato di Diari aperti, nuovo album di inediti che contiene anche il duetto con Francesco De Gregori in Quelli che restano. Dario Faini e Calcutta tra gli autori di Se piovesse il tuo nome, arrivato in radio a partire dal 28 settembre e dopo il duetto ...

VIDEO L’Italia verso i Mondiali di ciclismo : Vincenzo Nibali e gli azzurri in allenamento sul Monte Velo : L’Italia ha iniziato l’avvicinamento ai Mondiali 2018 di ciclismo, mancano soltanto cinque giorni alla corsa per i professionisti che si disputerà domenica 30 settembre a Innsbruck. Gli azzurri, agli ordini del CT Davide Cassani, si sono ritrovati in Trentino dove proseguiranno gli allenamenti fino alla partenza per la località austriaca dove si assegnerà la maglia arcobaleno. Oggi Vincenzo Nibali e compagni si sono messi al lavoro ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia saluta Firenze col geyser sound : il ringraziamento è da brividi [VIDEO] : Un ringraziamento da brividi al pubblico di Firenze: gli azzurri della pallavolo salutano il pubblico con il geyser sound Un’Italia magnifica ai Mondiali di Volley 2018! Gli azzurri hanno conquistato l’ennesima vittoria, la quinta consecutiva, davanti al pubblico italiano. Dopo un inizio non troppo positivo, che ha visto la Slovenia conquistare il primo set, gli italiani hanno reagito, portando a casa un’importante ...

Bacchettata di Draghi all’Italia : «Parole del governo hanno creato danni» VIDEO : Il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi al termine della riunione di politica monetaria. Pil dell’eurozona cresciuto dello 0,4% nel secondo trimestre

Gerardo Greco a DM : «W L’Italia è un reality emozionale. Una nostra inviata marocchina si è finta migrante» – VIDEO : Gerardo Greco Gerardo Greco parte dalla strada. Da un racconto che si ripropone di approfondire la realtà ‘da marciapiede’. W l’Italia, il nuovo talk show che il giornalista condurrà da stasera in prime time su Rete4, darà spazio ad alcuni interrogativi suggeriti proprio dalla stringente attualità e dagli spunti offerti dagli inviati. A poche ore dal debutto ce lo ha anticipato lo stesso Greco, che dal 10 settembre scorso ha ...

Libia nel caos - migliaia pronti alla fuga : «Verso l’Italia - ora o mai più» | VIDEO : A causa dei combattimenti, le autorità libiche sono evaporate, non c'è polizia, non naviga la guardia costiera. «L'Italia chiude i porti? Vorrà dire che moriremo in mare. Meglio sperare, partire, che restare intrappolati in Libia»

VIDEO e FOTO La nuova cresta di Ivan Zaytsev in stile Rio e il selfie dell’Italia : la Nazionale è pronta per il debutto! : Ivan Zaytsev ha cambiato acconciatura per i Mondiali 2018 di volley maschile, rimane la proverbiale cresta dello Zar ma con una greca in stile Olimpiadi di Rio 2016: la scaramanzia regna sovrana in casa dell’uomo simbolo dell’Italia. La nostra Nazionale è ormai pronta per scendere in campo al Foro Italico di Roma per affrontare il Giappone (appuntamento alle ore 19.30), i ragazzi ieri si sono allenati nell’impianto ...

Uefa Nations League - la Polonia lavora al Dall’Ara in vista del match con l’Italia [VIDEO] : Rifinitura sul terreno di gioco del Dall’Ara per la Polonia, che domani farà il suo esordio nella Uefa Nations League contro l’Italia Giornata di rifinitura per la Polonia, che domani affronta l’Italia nella prima partita della Uefa Nations League. Lavoro prevalentemente atletico nei quindici minuti aperti alla stampa, durante i quali il ct polacco ha nascosto gli ultimi accorgimenti tattici in vista del confronto con gli ...