VIDEO Gol Cristiano Ronaldo | Juventus-Genoa 1-0 Il portoghese porta in vantaggio i

Juventus-Genoa - Cristiano Ronaldo timbra ancora il cartellino : gol facile facile per CR7 [VIDEO] : Cristiano Ronaldo ha siglato la rete del vantaggio per la Juventus contro il Genoa, un gol davvero facile per un calciatore del suo calibro Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la sua Juventus contro il Genoa in uno dei tre anticipi di giornata in Serie A. Un CR7 ispiratissimo, il quale ha colpito un palo prima di andare in rete per l’1-0. Un gol non certo difficile per Cristiano Ronaldo, aiutato dalla responsabilità chiara ...

DIRETTA/ Vibonese Sicula Leonzio (risultato live 1-0) streaming VIDEO e tv : gol di Bubas al 60esimo! : DIRETTA Vibonese-Sicula Leonzio, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, ottava giornata del girone C(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 18:02:00 GMT)

Highlights Serie A : Roma-Spal 0-2. VIDEO Gol - pagelle e tabellino del match : Roma-Spal 0-2– Primo anticipo della nona giornata di Serie A e prima, grande, sorpresa. La Spal, reduce da 4 ko di fila prima della sosta, rifila un sonoro 2-0 a una Roma troppo brutta per essere vera, molto simile per atteggiamento a quella che ha faticato a decollare ad inizio stagione. I giallorossi, che nelle […] L'articolo Highlights Serie A: Roma-Spal 0-2. Video gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio ...

DIRETTA/ Trapani Rieti (risultato live 0-0) streaming VIDEO e tv : ancora nessun gol! : DIRETTA Trapani-Rieti, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, ottava giornata del girone C(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 14:55:00 GMT)

DIRETTA/ Paganese Catania (risultato live 0-3) streaming VIDEO e tv : show etneo - già 3 gol! : DIRETTA Paganese-Catania, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, ottava giornata del girone C(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 14:42:00 GMT)

Phoenix Rising - magia di Drogba su punizione : sarà il suo ultimo gol in carriera? IL VIDEO : Canto del cigno? Sarebbe perfetto: una punizione meravigliosa, che piega le mani del portiere ed entra in rete. Il passaporto dice 40, di anni, ma sul campo sembra tutto un bluff. Drogba gioca e segna ...

Inter-Milan - Beccalossi : “Occhio a Nainggolan e Suso…” – VIDEO : E’ tempo di Inter-Milan, è tempo del Derby della Madonnina, è tempo di Bauscia contro Casciavit. A 24 ore dalla stracittadina di Milano, il derby per eccellenza del calcio italiano, la testata InterLive ha intervistato in esclusiva Beccalossi, ex fantasista di Inter e Brescia e Sampdoria. “Il ‘Beck’ o ‘Dribblossi’ come lo soprannominò simpaticamente Gianni Brera […] L'articolo Inter-Milan, Beccalossi: “Occhio a Nainggolan ...

Claviere - Salvini “Il VIDEO dei migranti scaricati dalla Francia”/ Ultime notizie - la replica “Tutto regolare” : migranti, gendarmeria francese ne scarica altri in Italia. video di Claviere postato dal ministro dell'interno, Matteo Salvini “Atto ostile”. La replica di Parigi "Casi isolati"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 10:31:00 GMT)

Francia su VIDEO Salvini : tutto regolare : 10.31 La Prefettura della Francia delle Alte Alpi replica a Salvini, dicendo che l'episodio da lui denunciato con il video non è che un caso di respingimento di migranti alla frontiera tra Italia e Francia e non un nuovo sconfinamento. "A differenza dell'incidente occorso il 12 ottobre e per il quale sono state fornite le spiegazioni,questo video mostra una procedura di non ammissione alla frontiera (...) secondo la prassi accettata tra la ...

VIDEO/ Spezia-Pescara (1-3) : highlights e gol della partita (Serie B 8^ giornata) : Video Spezia-Pescara (1-3): highlights e gol dell'anticipo dell'ottava giornata di Serie B. I delfini espugnano il Picco con la doppietta di Monachello e la sesta rete stagionale di Mancuso.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:15:00 GMT)

Diretta / Juventus Chievo Primavera (risultato live 1-0) streaming VIDEO e tv : Makoun in gol di testa! : Diretta Juventus Chievo Primavera: info streaming video e tv della partita, attesa oggi 19 ottobre 2018 e valida nella quinta giornata della prima serie giovanile.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:45:00 GMT)

Quello che resta di un amore nel VIDEO di 9 primavere di Ermal Meta - ultimo singolo da Non abbiamo armi : Il video di 9 primavere di Ermal Meta ripercorre una lunga storia d'amore finita ma senza rancori. La clip ufficiale arriva a una settimana dal rilascio del singolo in radio, nella data del 12 ottobre. I protagonisti sono proprio due giovani che vedono crescere il loro amore fatto di condivisioni e di tanti anni trascorsi insieme. Il tempo, la vita e le circostanze sono stati però fatali per quella coppia che sembrava indivisibile, così da ...

Diretta / Roma Palermo Primavera (risultato live 2-0) streaming VIDEO e tv : gol di Riccardi e Celar! : Diretta Roma Palermo Primavera: info streaming video e tv della partita, in programma al Tre Fontane oggi 19 ottobre e valida nella 5^ giornata del campionato giovanile.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:48:00 GMT)