Via scudo su capitali esteri e non punibilità penale

Pace fiscale - pareggio tra Lega e M5S. Via lo scudo per l’estero - stralciato il condono : Presentata la seconda versione della manovra. Conte: “Dialogo in Europa”. Salvini: “Giorni surreali, ma fatto un passo avanti”. Di Maio: “Così lo Stato sarà amico”

Salvini e Di Maio trovano l'intesa sulla pace fiscale : Via dal decreto scudo penale e capitali all'estero : Accordo sul condono fra Lega e 5 stelle sul decreto fiscale dopo lo scontro degli ultimi giorni. È quanto filtra dal Consiglio dei ministri prima che il premier Giuseppe Conte e i...

Decreto fiscale - accordo Lega-M5S Via condono e scudo fiscale : Il Decreto fiscale nella stesura definitiva "non contiene alcuna causa di non punibilita'". E' quanto ha garantito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri. Segui su affaritaliani.it

Condono - non ci sarà quello tombale - raggiunto l’accordo M5s-Lega : Via anche lo scudo penale : Trovato l'accordo tra M5s e Lega sul Condono e sul testo del decreto fiscale, dopo lo scontro sulla 'manina' che avrebbe modificato la misura. Secondo quanto filtra al termine del Consiglio dei ministri, le due parti del governo avrebbero deciso di cancellare il Condono tombale, rinunciando anche allo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'estero.Continua a leggere

Decreto fisco - c’è l’accordo M5s-Lega in Consiglio dei ministri : Via il condono tombale e lo scudo penale : Via il condono tombale e lo scudo penale: il Consiglio dei ministri, seppur con tempi più lunghi rispetto ai pronostici della mattina, ha confermato il ritrovato feeling di maggioranza tra Movimento 5 Stelle e Lega. Tradotto: accordo raggiunto sul Decreto fisco dopo circa tre ore di riunione. È quanto filtra da fonti di maggioranza pentastellate. l’accordo, si apprende ancora, prevede lo stralcio del cosiddetto “scudo penale” e della ...