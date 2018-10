Verissimo | Gianni Morandi racconta il suo dramma | “La musica mi ha salvato”

lanostratv

: Gianni Morandi si racconta a #Verissimo e rivela qualche anticipazione de #lisoladipietro2 - Novella_2000 : Gianni Morandi si racconta a #Verissimo e rivela qualche anticipazione de #lisoladipietro2 - AlessiaGuetti : Gianni ti amo ?? #Verissimo - Cettina55947248 : #Verissimo 'Se sei a terra non strisciare mai' Grande Gianni! ?????? -

(Di sabato 20 ottobre 2018)ospite afa una rivelazione choc Poco fa Silvia Toffanin aha intervistato nientepopodimeno che il popolare cantante. Quest’ultimo tornerà in Tv domani sera su Canale 5 con la seconda edizione della fiction di grande successo L’Isola di Pietro. A proposito della fiction l’artista alla Toffanin ha confessato: “Il mio ruolo nella fiction mi piace molto…Sto in mezzo alla gente e ascolto storie…Poi ci sono tanti attori nuovi, tra i quali Elisabetta Canalis e Lorella Cuccarini…” Proprio quest’ultima, come rivelato dalla conduttrice poco fa, sarà ospite ala prossima puntata. In questa occasione la Cuccarini parlerà della sua vita, del suo ruolo nella fiction L’Isola di Pietro 2, ma anche dei suoi piani futuri nel lavoro.ha poi parlato del suo passato e ...