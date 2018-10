Valentino Rossi | GP Giappone 2018 | “Passo costante Lottare per il podio? Sarà una gara

MotoGp – Yamaha di nuovo in difficoltà in Giappone - Valentino Rossi tra errori e chiarimenti : “abbiamo sbagliato ai box” : Le parole di Valentino Rossi dopo il nono posto nelle qualifiche del Gp del Giappone: il Dottore sincero a Motegi tra errori ai box e chiarimenti Andrea Dovizioso ha conquistato, questa mattina, la pole position del Gp del Giappone: il forlivese della Ducati si è lasciato alle spalle un ottimo Zarco e un buon Jack Miller, mentre per trovare Marc Marquez bisogna andare in seconda fila. Lo spagnolo della Honda ha chiuso la sua qualifica al ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : prove libere 3. Andrea Dovizioso svetta al comando - Valentino Rossi quinto : Altro squillo di tromba di Andrea Dovizioso nelle prove libere 3 del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati si è confermato nell’ultimo turno che precede FP4 e qualifiche: dopo non essere sceso in pista nella seconda sessione di ieri a causa dell’asfalto umido e aver primeggiato nel turno di apertura, il pilota della Ducati si è confermato al comando stampando un perentorio 1:45.107 proprio negli ...

MotoGp – Dal blu al rosa - Valentino Rossi e Vinales per la lotta contro il cancro al seno [GALLERY] : Valentino Rossi e Maverick Vinales si vestono di rosa in occasione del venerdì del weekend del Gp di Giappone: i due piloti Yamaha per la lotta contro il cancro al seno La Yamaha decide, in occasione della settima per la ricerca contro il cancro al seno, di vestire di rosa i suoi due piloti. Dal classico blu delle divise di Valentino Rossi e Maverick Vinales si passa al rosa, colore tipico della lotta contro il tumore femminile. Anche i ...

MotoGP - GP Giappone 2018. I dubbi di Valentino Rossi : 'Capito poco dalle prime Libere' : Il nono tempo non può rendere totalmente soddisfatto Valentino Rossi, al termine del venerdì in pista a Motegi: "Avevamo fatto alcune modifiche nel setting, ma in mattinata non ero particolarmente ...

Valentino Rossi - GP Giappone 2018 : “Le condizioni non erano ideali - non abbiamo ancora capito molto” : Valentino Rossi chiude con un non eccezionale nono posto la prima giornata di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP. Il “Dottore” ha lavorato su numerose soluzioni nella prima parte della giornata, probabilmente non trovando la giusta direzione, a differenza del suo compagno Maverick Vinales che, invece, ha chiuso in quarta posizione a meno di tre decimi da Andrea Dovizioso. Nel pomeriggio, poi, la sessione è stata ...

MotoGP - GP Giappone 2018 : La pioggia scombina i piani e vede emergere Dani Pedrosa nella FP2. Valentino Rossi lontano - Dovizioso e Marquez non girano : Dopo una mattinata con condizioni meteo ideali, arriva la pioggia a condizionare la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2018 di MotoGP (clicca qui per programma e tv). Gli ombrelli si aprono prima del secondo turno ma si chiudono rapidamente, e l’asfalto, al momento del semaforo verde, si presenta ancora umido. Con il passare dei minuti la situazione migliora, fino ad arrivare all’ultimo quarto d’ora ...

MotoGP - Valentino Rossi sfiduciato da Yamaha : Abbiamo lavorato per cercare di avere una erogazione più dolce possibile, per la durata della gomma è fondamentale - ha spiegato Meregalli a Sky Sport -. A detta dei nostri piloti abbiamo preso la ...

Valentino Rossi - novità clamorose sul futuro del pilota della Yamaha : Non è sicuramente un buon momento per Valentino Rossi, la stagione del pilota italiano in MotoGp non può di certo considerarsi all’altezza. E certamente non per demeriti propri ma per una moto, la Yamaha, che non può di certo considerarsi competitiva come confermano anche i risultati del compagno di squadra Vinales. Il Dottore fino al momento ha raccolto il massimo da un punto di vista dei risultati ma non riuscire nemmeno a lottare ...

Valentino Rossi - GP Giappone 2018 : “Verificheremo il nostro livello. Ho parlato con i capi della Yamaha ma…” : E’ un Valentino Rossi che si presenta in punta di piedi quello del quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, in Giappone. Dopo il quarto posto del GP di Thailandia, dove la Yamaha ha fatto vedere delle buone cose, il “Dottore” è ansioso di verificare se la velocità dimostrata due settimane fa sarà confermata anche a Motegi, una pista gradita al centauro italiano e solitamente anche alla moto di Iwata. Un Rossi che, ...