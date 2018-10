Uxor Film annuncia la fine delle riprese di 647KM

Uxor Film : Concorso per giovani artisti 31//12/2018 : Eccoci ancora per una nuovissima edizione del contest per giovani artisti indetto dalla Uxor Film. Prima di spiegarvi i dettagli del contest però, è utile fare un’infarinatura generale su quello che è, e che rappresenta la Uxor, così da spiegare ai neofiti che s’imbattono in questo articolo l’identità della casa di produzione che vi propone questa sfida. Riprendendo direttamente le parole dal mio vecchio articolo, ecco a voi: ...

Uxor Film : Fine riprese per “Atto di Carità” : Il regista Michelangelo di Pierro, assieme alla sua troupe, ha finito le riprese del FILM Atto di Carità, prodotto dalla UXOR FILM! Ma facciamo un passo indietro, prima di cominciare: Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, la UXOR FILM è una neonata società di produzione nell’ambito del videomaking (commerciale e artistico), che ha come principale interesse quello di valorizzare giovani talenti che per troppo tempo sono rimasti ...

Concorso per il sostegno di giovani artisti : Uxor Film : La Uxor Film ha avviato una gara a procedura aperta,che ha scadenza il 31/12/2018, per l’affidamento di n. 1 poster promozionale alternativo a quello originale, in relazione al cortometraggio dal titolo Atto di Carità. Questo Concorso è indirizzato a tutti i giovani artisti (disegnatori, illustratori, fumettisti, pittori, ecc…) che rientrano nella fascia d’età 16-32 compiuti entro la fine del suddetto Concorso. Come partecipare? L’artista ...

