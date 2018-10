USA | Vettel contesta la penalità e la severità dei commissari

F1 - Wolff esce allo scoperto : “odio i team order - ma potremmo USArli ad Austin. Penalità a Vettel? Ecco cosa penso” : Il team principal della Mercedes ha parlato della possibilità di utilizzare i team order ad Austin, soffermandosi poi anche sulla Penalità a Vettel La Penalità rifilata a Vettel dopo la prima sessione di prove libere potrebbe permettere alla Mercedes di monopolizzare la prima fila della griglia di partenza del Gp di Austin, visto che il tedesco dovrà scontare tre posizioni di Penalità. Photo4/LaPresse Una situazione che dovrebbe giocare a ...

USA : Raikkonen e Vettel convinti di poter recuperare : Nel giovedì del GP degli USA, i piloti della Ferrari Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel hanno incontrato i media nel paddock del Circuit Of The Americas e nelle loro dichiarazioni mostrano fiducia per il weekend, su cui grava l’incognita pioggia. Kimi Raikkonen: “Mi piace Austin, è un bel posto. Nelle varie edizioni le condizioni meteo sono […] L'articolo USA: Raikkonen e Vettel convinti di poter recuperare sembra essere ...

F1 - GP USA 2018 : Sebastian Vettel non è più intoccabile. Ferrari delUSA e all’orizzonte incombe l’incubo Leclerc… : Il quartultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai alle porte e sul tracciato di Austin (Stati Uniti) il Circus vuol dare spettacolo ai suoi fans texani. Liberty Media, colosso statunitense delle comunicazioni che gestisce il campionato, ci terrà a fare bella figura davanti ai connazionali e la presentazione dei piloti il giorno della gara in stile “States” potrebbe essere riproposta dopo la novità dell’anno ...