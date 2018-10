motorinolimits

: USA: intermedie protagoniste del venerdì ad Austin - BarbaraPremoli : USA: intermedie protagoniste del venerdì ad Austin - MotoriNoLimits : USA: intermedie protagoniste del venerdì ad Austin - PopoloAlonsista : #F1 #USGP #Ricciardo e #Verstappen archiviano il venerdì texano con pochi riferimenti, e Daniel preferisce non gira… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Rain was the main feature of free practice in, with the intermediates mainly used in FP1 and also full wets in FP2. Although all 20 cars set a lap time in FP1, with more than 250 laps covered, there was less running in FP2, with only 15 drivers setting a time in the rain. … L'articolo USA:deladMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.