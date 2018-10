Uomini e Donne | Gianni Sperti lancia una frecciatina a Mara Fasone sui social

Uomini e Donne - Costantino Vitagliano sul trono Over? : L'eterno ritorno: secondo il settimanale Spy, Maria De Filippi avrebbe chiesto a Costantino Vitagliano di partecipare a Uomini e Donne per accomodarsi sul trono Over. L'uomo, oggi 44enne, fu il primo tronista nella storia del programma, esordendo come corteggiatore di Lucia.Ecco cosa dice la rivista: Costantino Vitagliano il re dei tronisti, l’unico, il primo tronista per eccellenza, sembra sia stato chiamato per fare il trono ...

Anticipazioni Uomini e donne - Gemma lasciata anche da Rocco : il pianto disperato in studio : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai. Nelle scorse ore è stata registrata la nuova puntata del trono over che ha avuto ancora una volta come protagonista la dama torinese Gemma Galgani, la quale ha dovuto fare i conti con l'ennesimo addio che le è stato rifilato dal cavaliere Rocco. La frequentazione tra i due, in un primo momento, sembrava promettere bene e in molti avevano sperato che Rocco potesse essere l'uomo della svolta per ...

Ascolti tv pomeriggio - 19 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ultimo giorno della settimana e ultimo giorno di sfida secondo gli Ascolti tv del pomeriggio per: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne. Chi ha vinto il 19 ottobre 2018 secondo i dati Auditel? Ecco cosa è successo su: Rai 1, Rai 2 e Canale 5 nelle rispettive trasmissioni di: Caterina Balivo, Bianca Guaccero e Maria De Filippi. Corrado Tedeschi e Jonathan Kashanian a Vieni da me Caterina Balivo ha dato il via all’ultima puntata ...

Uomini E DONNE/ Costantino Vitagliano di nuovo tronista? Maria De Filippi lo chiama (Trono Classico)

Uomini e Donne : Teresa elimina Federico dopo la segnalazione | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Ieri è stata ospite in studio Karina Cascella per una segnalazione sul corteggiatore Federico. Il ragazzo avrebbe trascorso una serata e una nottata con un’amica dell’ex opinionista di Uomini e Donne. dopo i ripetuti attacchi della tronista, Federico ha deciso di lasciare lo studio. Nella puntata odierna del trono classico, però, è stato mostrato ...

Uomini e Donne : Mara potrebbe abbandonare il trono per via dell'ex fidanzato : E' Mara Fasone il personaggio più chiacchierato dell'ultima edizione del trono classico di Uomini e Donne, il famoso people show pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La giovane tronista approdata sulla poltrona rossa del programma più discusso sul web, è stata recentemente accusata dall'opinionista Gianni Sperti [VIDEO] a causa di una rilevante segnalazione che riguarda l'ex fidanzato della ragazza. Secondo quanto è stato ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Rocco Fredella - è tutto finto? Parla Giorgio Manetti! (Trono Over)

Uomini e Donne/ Foto - Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari di nuovo insieme : cosa accade? (Trono Classico)

L’ex tronista più famoso Costantino Vitagliano sbarca a Uomini e Donne Trono over? (RUMOR) : La rivista Spy sembra certa: Maria De Filippi avrebbe contattato Costantino Vitagliano, il tronista per eccellenza nella storia di Uomini e Donne, a ritornare nel programma che lo ha reso popolare in Italia. Più... L'articolo L’ex tronista più famoso Costantino Vitagliano sbarca a Uomini e Donne Trono over? (RUMOR) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne torna Costantino Vitagliano : Maria lo vuole al Trono Over : Il ritorno di Costantino Vitagliano al Trono Over di Uomini e Donne Colpo di scena a Uomini e Donne. Maria De Filippi avrebbe chiesto a Costantino Vitagliano, uno dei primi tronisti del programma, di far parte del Trono Over. A farlo sapere è il settimanale Spy, nell’ultimo numero in edicola. A quanto pare Costantino non […] L'articolo Uomini e Donne torna Costantino Vitagliano: Maria lo vuole al Trono Over proviene da Gossip e Tv.

Giulia Cavaglia/ Uomini e donne - dall'adorazione di Lorenzo Riccardi alle critiche : il web attacca! : Giulia Cavaglia esce in esterna con Lorenzo Riccardi, tronista di Uomini e donne. Ma poi in studio accetta la proposta di Luigi Mastroianni, causando un nuovo scontro...(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 21:54:00 GMT)

Uomini e donne - Costantino Vitagliano 10 anni dopo. Voce clamorosa : cos'è costretto a fare oggi per campare : Negli anni Duemila è stato il primo, storico tronista di Uomini e donne . oggi, Costantino Vitagliano è un po' sparito dai radar della tv. Al di là di qualche ospitata a Mediaset, sono lontanissimi i ...