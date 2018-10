Uomini e Donne Foto | Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari di nuovo insieme | cosa accade?

DONNE CHE UCCIDONO GLI Uomini/ Zeinab e Alessia - perdono e giustizia possono andare insieme? : Due fatti completamente diversi, due DONNE che hanno ucciso il marito, Zeinab Sekaanvand in Iran e Alessia Mendes in Italia, ci interrogano sulla giustizia. MAURO LEONARDI(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 06:07:00 GMT)"DUE UOMINI NON FANNO UNA MADRE"/ Vero, ma dare battaglia non fa incontrare nessuno, di F. Pichetto"VIA I CROCIFISSI DA SCUOLA"/ Ma così anche Costituzione e Levi Montalcini perdono senso, di R. Persico

Giulia Cavaglia/ Uomini e donne - dall'adorazione di Lorenzo Riccardi alle critiche : il web attacca! : Giulia Cavaglia esce in esterna con Lorenzo Riccardi, tronista di Uomini e donne. Ma poi in studio accetta la proposta di Luigi Mastroianni, causando un nuovo scontro...(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 21:54:00 GMT)

Uomini e Donne - terremoto negli studi di Maria De Filippi : la tronista dello scandalo - potrebbe abbandonare : La pressione che stanno esercitando gli opinionisti, la tronista Teresa Langella e il pubblico sul percorso di Mara Fasone come tronista a Uomini e Donne potrebbe sfociare in un suo abbandono. La ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 19/10 : La puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne inizia con Maria che comunica la decisione di Teresa di eliminare diversi dei suoi corteggiatori. Mara, dopo essere stata criticata dalla napoletana per lo stesso motivo, borbotta qualcosa a tal proposito e Teresa non perde occasione per ribattere. Si torna a parlare di Federico, eliminato da Teresa dopo la segnalazione di Karina su di lui e una sua amica, indiziati di essere tuttora in ...

Alla corte di Maria De Filippi potrebbe tornare un volto noto di Uomini e donne, anzi il volto per eccellenza: quello di Costantino Vitagliano, il tronista di tutti i tronisti. A quanto pare, come rivela il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 19 ottobre, Costantino sarebbe stato contattato per prendere parte al Trono Over (gli anni passano anche per lui), e al momento il diretto interessato starebbe tentennando di fronte

Uomini e Donne - parla Rocco di Perna : “Giuliano si è suicidato perché depresso. La redazione ti usa e poi ti butta via” : Pochi giorni fa Giuliano Giuliani, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, aveva comunicato la morte di Rocco Di Perna. Ex partecipante del programma nel 2013 che si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra del suo appartamento a Stornarella, in provincia di Foggia. L’uomo, scomparso a 78 anni, negli studi Elios si era innamorato della signora Maria, arrivando a farle una dichiarazione d’amore e chiedendola in sposa. ...

Ci risiamo: Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi hanno nuovamente puntato la stessa ragazza! Dopo la corte serrata, nella scorsa stagione di Uomini e Donne, a Sara Affi Fella, che poi ha preferito il deejay