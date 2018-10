Una Vita Anticipazioni Spagnole | tra Lolita e Antoñito sboccia l' amore

Una Vita - anticipazioni puntata di sabato 20 e lunedì 22 ottobre 2018 : anticipazioni puntata 573 di Una VITA di sabato 20 e lunedì 22 ottobre 2018: Cayetana rivela agli amici chi è davvero e accusa Teresa di aver ingannato tutti; a quel punto la maestra si infuria e Mauro deve così portarla via. Antoñito convince Ramon che i suoi affari in borsa non sono illegali, tuttavia i giornali segnalano un grosso crollo in borsa e di conseguenza Antonio inizia a tremare… Quando Jaime annuncia a Samuel che sposerà ...

Napoli - 41 scosse nel cratere del Vesuvio : 'Ma nessUna anomalia - è la normale attività del vulcano' : Uno sciame sismico di ben 41 piccoli eventi terremoti dalle ore 16.04 alle ore 23.44 si è verificato ieri nell'area craterica del Vesuvio. A comunicarlo è stato l'Osservatorio Vesuviano che ha ...

Matera - vietata l’acqua potabile : l’emergenza dura 12 ore/ Ultime notizie - Una figuraccia evitabile? : Matera, vietata l’acqua potabile: l’emergenza dura 12 ore. Ultime notizie, una figuraccia evitabile? dura poche ora il divieto di bere acqua, ma il danno di immagine è fatto(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 08:57:00 GMT)

Spoiler - Una Vita : Leonor lascia Acacias 38 - Ursula tenta di uccidere Jaime : Nuovo appuntamento con le notizie di Una Vita [VIDEO], la soap opera arrivata alla terza stagione su Canale 5. Gli Spoiler degli episodi, in onda tra qualche mese in Italia, svelano che Antonito architettera' un piano per sfuggire alle grinfie del colonnello Valverde. Blanca, intanto, perdera' la testa per Diego, il fratello maggiore di Samuel, mentre Leonor prendera' una decisione che rattristera' Rosina. Anticipazioni, Una Vita: il piano di ...

Una Vita anticipazioni : SAMUEL vede DIEGO e BLANCA che si baciano! : Complicate novità in arrivo per il triangolo formato da BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) e i fratelli SAMUEL (Juan Gareda) e DIEGO Alday (Ruben De Eguia): nelle puntate di Una Vita in onda nelle prossime settimane, i due ragazzi proveranno dei sentimenti per la figlia di Ursula (Montserrat Alcoverro) e finiranno per litigare… Le anticipazioni segnalano che tutto comincerà nel momento in cui BLANCA e DIEGO si baceranno; la ragazza, a quel punto, ...

Paola Caruso incinta / "Sono piena di dubbi e paure. Sono Una mamma sola" : novità a Pomeriggio 5 : Paola Caruso incinta, momento difficile per la showgirl che racconta a Novella 2000: "Sono piena di dubbi e paure. Sono una mamma sola". Se ne parla a Pomeriggio 5(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 17:30:00 GMT)

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Trini è incinta! : Trini aspetta un bambino da suo marito Ramon. Il Palacios, inizialmente sconcertato, ne sarà profondamente felice!

La carenza di vitamina D e Una dieta povera di calcio possono causare l'osteoporosi : l'osteoporosi è una condizione patologica caratterizzata dalla diminuzione del contenuto minerale osseo, specialmente del calcio che causa una minore densità delle ossa. La Società Europea di Endocrinologia presenterà alle autorità europee di Bruxelles, in occasione del World Osteoporosis Day del 20 ottobre 2018, un documento sulla carenza di vitamina D, diagnosi precoce e sulle terapie per limitare l'insorgenza dell'osteoporosi. I fattori di ...

Inter - il medico Volpi analizza il “caso” Ronaldo : sfortUna sì - la lo stile di vita gli ha condizionato la carriera : Il Fenomeno Ronaldo ha dato spettacolo ai tempi dell’Inter, anche se i tanti infortuni occorsi al brasiliano hanno un po’ limitato il suo periodo di maggior splendore Piero Volpi, responsabile medico dell’Inter, è stato Interpellato in merito ad uno dei casi più delicati che ha dovuto affrontare in carriera, vale a dire quello legato al Fenomeno Ronaldo. Parlando all’Avvenire, il medico nerazzurro ha analizzato la ...

Marco Cartasegna : "Soleil? Una delle storie più importanti della mia vita. Voglio parlare di attualità e politica" : Marco Cartasegna a ComingSoon: l'ex protagonista di Uomini e Donne si rivela ai microfoni del sito, parlando della sua esperienza televisiva al dating show di Canale 5, della sua relazione con Soleil Sorge, dei suoi progetti futuri e delle sue passioni, come quella che nutre nei confronti dello sport: Mi annoio facilmente, quindi cerco di fare più cose diverse possibili. La mia passione è sempre stata lo sport, lo sport è sempre stata la ...

Una Vita Anticipazioni 20 ottobre 2018 : Cayetana confessa agli amici di Acacias la verità sulla sua identità e mette in cattiva luce Teresa. Simon scrive una lettera per Adela ma suor Genoveva la strappa.

Una Vita anticipazioni dal 22 al 27 Ottobre 2018 : l’addio di Cayetana : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Cayetana incontro suo padre Jaime Dopo così tanti anni, la dark-lady dei Una Vita è pronta ad incontrare finalmente il suo vero padre, colui che a lungo non è mai stato nominato dalla dolce Fabiana. Quest’ultima avrebbe preferito che l’identità dell’uomo restasse nell’anonimato, eppure le cose sono andate diversamente. Per […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 22 al 27 ...