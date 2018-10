Una rara medusa in grado di ' sparire' filmata nelle profondità del Pacifico

MLS - Rooney incanta Washington : la punizione che stende Toronto è Una perla di rara bellezza [VIDEO] : L’attaccante dei DC United regala spettacolo nel match contro Toronto, segnando una punizione pazzesca Una rete di Wayne Rooney regala ai D.C. United la vittoria contro Toronto campione uscente della Major League Soccer. L’attaccante ex Manchester United ha deciso l’incontro con una punizione da 25 metri realizzata al 18′, per Rooney si tratta della decima rete stagionale. Il successo consolida la sesta posizione di ...

Scoperta Una stella rara che ci racconta l'inizio dell'Universo : E' stata Scoperta una stella rara [VIDEO] da una collaborazione fra l'Universita' di Strasburgo e L'Istituto Leibniz per l'astrofisica di Potsdam. Un astro che ha una composizione diversa da tutte le stelle conosciute e che proviene direttamente dagli albori della storia dell'Universo: povera di metalli e quasi sprovvista di carbonio, elemento essenziale per la materia stessa dei corpi celesti. Pristine 221, la stella rara e antica Scoperta di ...

Guardiano zoo ucciso da Una rara tigre bianca : la sua famiglia chiede di salvare l’animale : La polizia giapponese sta indagando sulla morte di un Guardiano di 40 anni apparentemente attaccato da una delle quattro rare tigri bianche che vivono del parco zoologico di Hirakawa a Kagoshima. Intanto la famiglia della vittima ha chiesto di non uccidere l’animale, un maschio di 5 anni di 170 kg.Continua a leggere

Quell'uomo di Una specie rara : Oggi si sceglie di essere lupi, perché i lupi sono paladini di quell’ordine che molti credono immutabile e che ritengono essere l’unico in grado di tutelare la propria personalissima tranquillità, non certo la pace sociale o la convivenza civile

Serie A/ Con Una Juve così - il campionato è già chiuso. Notte nerazzurra a Ferrara : I temi principali nell'ottava giornata di Serie A: ALFREDO MARIOTTI analizza la giornata del massimo campionato che si è giocata appena prima della sosta per gli impegni delle nazionali

West Nile virus - due morti a Modena e Ferrara/ Ultime notizie : Veneto istituisce Una Commissione permanente : West Nile virus, due morti a Modena e Ferrara. Il Veneto istituisce una Commissione permanente per trattare e arginare il fenomeno che fa registrare numeri importanti. Le Ultime notizie

Ferrara : scoperta Una 'Casa Famiglia' - dell'orrore : Ad evidenziare quanto segue è l'avvocato modenese Francesco Miraglia, esperto in Diritto minorile, da vent'anni impegnato nella difesa di genitori e bambini allontanati da Casa e alloggiati in ...

12 anni - Una rara forma di cancro e un desiderio esaudito da Bethesda : giocare a Fallout 76 : Wes è un bambino di 12 anni che vive in Virginia e che dall'età di appena cinque anni combatte con un neuroblastoma del quarto stadio, un tumore maligno neuroendocrino che colpisce in particolare i bambini più piccoli. Dopo aver combattuto con il tumore con tutte le proprie forze è arrivata la notizia che nessuno vorrebbe sentire: i medici hanno detto alla famiglia di Wes che nella situazione attuale sarebbe purtroppo indicato terminare ...

Tumore della cavità nasale - Una malattia rara che si riconosce così : L’estate è ormai finita e, con l’arrivo della stagione fredda, iniziano anche i primi raffreddori, le prime febbri, le prime influenze. Ti è capitato per esempio di avere il naso chiuso e la congestione non passa? Sappi che potrebbe trattarsi anche di qualcosa di più grave. Per esempio di Tumore della cavità nasale. La cavità nasale è uno spazio che si estende dal naso, si apre al di sopra del palato e arriva fino al punto di contatto tra la ...

«Emergenza lavoro nero : Una piaga per Massa-Carrara» : Massa-Carrara - Quella del lavoro nero sta diventando un'emergenza che assieme alla crisi sembra non avere fine. A lanciare l'allarme è il direttore provinciale di Confartigianato Gabriele Mascardi. "...

Bimba italiana di 5 anni con Una rara patologia va negli Usa con un volo militare : Dopo un volo di circa 11 ore, è atterrato alle 13.30 a Pittsburgh, in Pennsylvania, l'aereo Falcon 900 Easy dell'Aeronautica militare che ha trasportato negli Usa una bambina italiana di 5 anni affetta da una rara patologia per consentirle di ricevere una cura sperimentale all'University of Pittsburgh Medical Center.Il trasporto con questo velivolo, che è attrezzato per l'assistenza sanitaria a bordo, si è reso necessario a ...

L'appello di un padre di Chieti ai Ferragnez : "Rendete visibile mia figlia Noemi - affetta da Una rara malattia" : "Carissima Chiara, carissimo Federico, piccolo Leone...il vostro giorno speciale si trasforma in concreta vicinanza a favore di realtà più deboli...Il 17 ottobre 2012, quando io e mia moglie avevamo appena 25 anni ci è caduto il mondo addosso: a nostra figlia Noemi, che oggi ha 6 anni, quel giorno fu diagnosticata la Sma1, l'atrofia muscolare spinale che porta all'invalidità completa. Dopo 5 anni abbiamo cercato di ...

Massa Carrara - i farmacisti sconfiggono l'Asl in tribUnale/ Ultime notizie : "Indebita trattenuta Iva" : Massa Carrara, i farmacisti sconfiggono l'Asl in tribunale. Ultime notizie: "Indebita trattenuta Iva". Un gruppo di titolari di farmacia ha combattuto contro l'azienda sanitaria

Rihanna condivide Una rara foto con i genitori (dopo aver perdonato il padre) : Rihanna senza filtri, con i genitori e una didascalia semplice: «casa». La cantante di Diamonds, da sempre molto attaccata alle sue radici (Barbados, Caraibi) ma ugualmente riservata sul privato, ha condiviso questo rarissimo scatto via social. E poi ancora un altro, stavolta da sola con il padre, segno che l’infanzia turbolenta la star se l’è ormai lasciata alle spalle. LEGGI ANCHELa rivincita di Rihanna: «L'importante è ridere di ...