Una mente | un corpo | una voce | Costellazioni

GIANNO MORANDI/ Torna in tv con L'Isola di Pietro 2 : "Una stagione fisicamente impegnativa" (Verissimo) : Gianni MORANDI Torna a vestire i panni del dottor Pietro Sereni in "L'Isola di Pietro 2" in onda da domenica 21 ottobre su Canale 5. Oggi sarà a Verissimo per presentare la fiction.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:16:00 GMT)

Per Conte Una crisi di governo non è assolutamente nell'ordine delle cose : Nessuna crisi di governo, sulla pacificazione fiscale il governo farà oggi "una nuova deliberazione" senza alcun aiuto ai grandi evasori: lo ha riferito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Fatto Quotidiano. "La Lega e il Movimento 5 stelle hanno a cuore i cittadini onesti e vogliono perseguire duramente chi pratica il riciclaggi", ha assicurato il premier, "torneremo in Consiglio ...

LUnar Launcher è estremamente minimalista e privo di orpelli : Lunar Launcher è un'applicazione che offre la possibilità di personalizzare l'aspetto di smartphone e tablet con un Launcher estremamente minimalista focalizzato sulle app installate. Il Launcher è privo di fronzoli e sullo schermo dello smartphone vedrete solo le icone delle app, i loro nomi e lo sfondo che avete scelto con la possibilità di modificare il colore di sfondo e del testo. L'articolo Lunar Launcher è estremamente minimalista e ...

Arezzo - accerchiato da Una baby gang e picchiato selvaggiamente davanti alla figlioletta : L’episodio a San Giovanni Valdarno, nella provincia di Arezzo. A finire in ospedale un trentenne residente in zona. L’uomo è stato aggredito da una decina di ragazzini mentre si trovava con la figlioletta di pochi mesi e la compagna. Aveva rimproverato quei giovani che continuavano a gettare sassi.

Cacciatore ucciso da un colpo partito accidentalmente durante Una battuta nel bosco : Un uomo è morto a seguito di un incidente di caccia avvenuto a Cisterna di Latina, al confine con il territorio di Velletri. La vittima, 56 anni, era impegnato in una battuta insieme a un altro ...

Zannola : Roma è Una discarica e colpa è prettamente Raggi : Roma – “Se la Capitale del Paese e’ una cloaca a cielo aperto la responsabilita’ e’ esclusivamente del Sindaco Raggi che sta giocando da piu’ di due anni a chi rimane con il cerino in mano, senza assumersi mezza responsabilita’ a differenza di quanto fanno tutti i Sindaci del Paese, compresi i suoi compagni di partito. Sui rifiuti assistiamo ad uno scaricabarile vergognoso da parte della Giunta Raggi ...

MotoGp – Valentino Rossi a Motegi per Una risposta dalla M1 : “se siamo veramente migliorati…” : Le parole di Valentino Rossi alla viglia del Gp del Giappone: il Dottore pronto a correre sul circuito di Motegi, nella speranza che la M1 sia realmente migliorata e che i risultati della Thailandia non siano stati solo un caso Il trittico asiatico è arrivato: i piloti della MotoGp sono pronti ad affrontare tre toste gare consecutive oltreoceano. Primo fra tutti, c’è da disputare il Gp del Giappone, dove Marquez potrebbe essere ...

"È chiaramente Una vulva". Lo scialle di Fendi da 790€ è il più commentato del web. La maison non si pronuncia : Probabilmente l'intento di Fedi era un altro. Anzi, sicuramente. Ma la verità è che il web sta impazzendo per questa sciarpa da 790€ della nota maison di moda italiana fondata nel 1925. Tutti infatti dicono sembri una vulva. I più fantasiosi dicono che capovolgendo la foto non ci sia proprio margine di errore nel credere ciò.Sul negozio online del brand da qualche giorno è comparsa una sciarpa della nuova ...

Previsioni Meteo - settimana di forte maltempo nel Mediterraneo : Una coppia di sistemi alimenterà temporali - alluvioni e frane dal Portogallo alla Tunisia - passando per Francia e Sardegna : Una coppia di sistemi di tempesta, insieme all’umidità dell’ex uragano Michael, che negli USA ha provocato almeno 19 vittime, creerà condizioni Meteo potenzialmente pericolose per alcune parti di Spagna, Algeria e Tunisia nel corso di questa settimana. Una tempesta in lento movimento, che contiene l’umidità di Michael, produrrà rovesci e temporali sparsi sul Mediterraneo occidentale, l’Algeria settentrionale e la Tunisia tra oggi, 16 ottobre, e ...

Paura in Una scuola italiana. 1.500 studenti evacuati d’urgenza. 25 le persone trasportate in ospedale. Ora finalmente si scopre cosa è successo : È successo quello che non doveva succedere all’istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana dove sono stati evacuati 1500 studenti. A metà mattina la scuola è stata evacuata dopo che alcuni studenti hanno iniziato ad avvertire dei malori e difficoltà a respirare. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Ventidue ragazzi sono stati portati al pronto soccorso. In base ai primi rilievi dei militari, pare che a causare ...

Irene Pivetti : 'Il reddito di cittadinanza è Una misura profondamente sbagliata' : Nello studio di Agora', è intervenuta l'ex Presidente della Camera ed ex Lega Nord, Irene Pivetti, che ha espresso critiche e valutazioni in merito alla prima manovra finanziaria del Governo legastellato, dimostrandosi visibilmente contrariata dall'approvazione del reddito di cittadinanza e battibeccando vivacemente con l'economista Francesca Donato Progetto Eurexit e con il giornalista Andrea Scanzi Il Fatto Quotidiano. Pivetti: 'Sbagliato ...

Stephen Hawking : "Nel futuro Una nuova specie di esseri umani modificati geneticamente ci farà estinguere" : Prima di morire, lo scorso 14 marzo, il grande scienziato Stephen Hawking aveva lanciato una fosca previsione sulle sorti dell'umanità. Nel futuro infatti, secondo Hawking, gli esseri umani verranno soppiantati da una versione migliorata di loro stessi grazie ai progressi dell'ingegneria genetica. Questi "nuovi uomini" saranno più intelligenti e capaci dei vecchi esseri umani e li sostituiranno in tutto."Una volta che questi ...