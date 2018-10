Un ' Viaggio al termine della notte' sempre attuale con Elio Germano e Teho Teardo

Viaggio al termine del dolore - la guerra civile ucraina raccontata da un protagonista : La cosa per lui non ha nome. Non ne ha mai fatto menzione parlandomi. Ma la conosce. La conosce, eccome, la morte: da un pomeriggio, sei luglio 2016, il fronte del Donbass. Lì la morte, l’irrisolto e l’incomprensibile, era presente in ogni forma come minaccia salvezza avvenimento lamento banalità colpa e eroismo. Un pomeriggio affranto di luglio, t...