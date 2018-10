Un disegno di legge per creare zone a franchigia

Famiglia - perché al M5s non piace il disegno di legge "leghista" sull'affido condiviso : Il ddl Pillon (Lega) prevede "tempi paritetici di frequentazione" del bimbo tra padre e madre. In pratica un figlio dovrebbe...

Terremoto : torna in Commissione il disegno di legge per la ricostruzione : Rinviato alla seconda Commissione dell’Assemblea legislativa, il disegno di legge della Giunta regionale che detta norme per la ricostruzione post sisma 2016. Lo ha deciso la Conferenza dei capigruppo nel corso della riunione di oggi della stessa Assemblea. La capigruppo è stata coordinata dall’Assemblea, Donatella Porzi, e vi hanno preso parte anche i presidenti delle tre Commissioni consiliari. La Commissione esaminerà il disegno ...

Un disegno di legge contro il bullismo : Il deputato regionale Giorgio Assenza presenta una proposta di legge all'Ars contro il bullismo. Assenza: la Sicilia puo' essere la prima regione

Il disegno di legge sui 36 mesi visto dai docenti precari : Il disegno di legge 355 del senatore Mario Pittoni passerà al vaglio del parlamento la prossima settimana. Diverse e di segno contrastante le reazioni dei docenti precari alla notizia. Ansia e forte preoccupazione nei docenti abilitati della seconda fascia delle graduatorie di istituto, attualmente costretti al palo dalle difficoltà burocratiche incontrate dagli USR, grande favore e speranza nei docenti non abilitati con servizio di 36 mesi ...

Sconti sui profilattici : la proposta del Movimento Cinque Stelle in un disegno di legge : Incentivare i giovani al sesso sicuro onde evitare la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili. E' questo l'obiettivo che si pone la proposta di legge che il Movimento Cinque Stelle intende portare avanti. Il fautore in tal senso è il senatore grillino Gaspare Antonio Marinello e si potrebbe tradurre, a partire dal 2019, in un investimento del Governo di circa cinquanta milioni di euro. L'obiettivo, infatti, è quello di sgravare ...

Regione Puglia - disegno di legge contro omofobia. Presidente della commissione Pari opportunità : “Eccessivo e obsoleto” : “Obsoleto ed eccessivo“, così la Presidente della commissione Pari opportunità della Regione Puglia, Patrizia Del Giudice, commenta il disegno di legge contro le discriminazioni e le violenze generate dall’orientamento sessuale. Il provvedimento, approvato in commissione Servizi sociali e Istruzione del consiglio – senza l’appoggio del centrodestra – , fa parte del programma della giunta guidata da Michele ...

Vaccini - Grillo : "In arrivo disegno di legge che superi decreto Lorenzin" : "E' depositato al Senato un disegno di legge che supererà il decreto Lorenzin, un decreto emergenziale che non dà un quadro strutturale al Paese sulle politiche vaccinali". Così il ministro della ...

Bigenitorialità : inizia l'iter parlamentare del disegno di Legge Pillon : Si è dato avvio, con la relazione presso la Commissione Giustizia del Senato, all'iter parlamentare inerente il Disegno di Legge del Senatore leghista Pillon [VIDEO], che prevede numerose modifiche in materia di affido condiviso dei figli minori, dando corpo ad una vera e propria “rivoluzione copernicana” del Diritto di famiglia. Il tema centrale è la bigenitorialita'. Ovviamente, l'iter è lungo e tortuoso, ma è gia' un buon primo passo che sia ...

Cosa c’è nel disegno di legge anticorruzione : Il cosiddetto "spazzacorrotti" introduce la figura dell'agente provocatore e il "daspo per i corrotti": ora dovrà essere approvato dal Parlamento The post Cosa c’è nel disegno di legge anticorruzione appeared first on Il Post.

Ddl Anticorruzione - approvato il disegno di legge che prevede il Daspo per i tangentisti e l’agente sotto copertura : Il Consiglio dei ministri ha approvato il ddl Anticorruzione che contiene una serie di misure, come il Daspo per i corrotti e l’impiego dell’agente sotto copertura. L'articolo Ddl Anticorruzione, approvato il disegno di legge che prevede il Daspo per i tangentisti e l’agente sotto copertura proviene da Il Fatto Quotidiano.

