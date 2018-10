Ulisse anticipazioni 20 ottobre | Alberto Angela racconta la Principessa Sissi

cubemagazine

: Ulisse Rai 1, anticipazioni ultima puntata: Alberto Angela racconta Sissi - infoitcultura : Ulisse Rai 1, anticipazioni ultima puntata: Alberto Angela racconta Sissi - infoitcultura : Ulisse il piacere della scoperta: anticipazioni, stasera Sissi su Rai 1 - SoloLibri : ?? Ulisse con Alberto Angela: stasera ultima puntata con protagonista la Principessa Sissi: @ECulturale @librinews… -

(Di sabato 20 ottobre 2018)202018. Torna con la nuova edizione il programma di divulgazione scientificaIl Piacere della Scoperta con. Di seguito ecco tutte lesulla quarta puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA20: laSabato 20, alle 21.25 su Rai1,presenta una nuova puntata di, il piacere della scoperta, la trasmissione dedicata alla storia, all’arte e alla cultura. Questa quarta puntata della serie sarà dedicata all’imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come “la” grazie ai film interpretati dall’indimenticabile Romy Schneider.20: alla scoperta diRipercorrendo la vita di questo affascinante e controverso personaggio storico,guiderà i telespettatori in un viaggio nei ...