Uil Fpl-Messina | ' I cittadini | non hanno eletto un commissario liquidatore'

Uil Fpl Medici - Librandi – Bonfili : “Basta scaricabarile - contratto subito” : Oggi, mercoledì 17 Ottobre, siamo scesi in piazza per chiedere a gran voce il rinnovo del contratto della Dirigenza Medica, Veterinaria e sanitaria ferma ormai da 10 anni. Lo comunicano in una nota il Segretario Generale della UIL FPL Michelangelo Librandi ed il Coordinatore Nazionale UIL FPL Medici Roberto Bonfili. Non bastano i proclami come quelli di oggi del Ministro Grillo. Non possiamo più tollerare questo scaricabarile nel quale si ...