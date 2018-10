Udinese-Napoli | Fabian Ruiz | “Aspettavo la prima rete per trovare fiducia”

Serie A - Udinese-Napoli : 0-3. Il tabellino : UDINESE NAPOLI 0-3 , primo tempo 0-1, MARCATORI Fabian Ruiz, N, al 14' p.t.; Mertens, N, su rigore al 37', Rog al 40' s.t. UDINESE, 3-5-1-1, Scuffet; Troost-Ekong, dal 35' p.t. Opoku,, Nuytinck, dal ...

Udinese-Napoli - Velazquez : “Meritavamo almeno il pareggio” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Udinese-Napoli, Julio Velazquez, tecnico dei bianconeri, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sconfitta troppo pesante per la sua squadra, dato quanto visto stasera in campo: “Siamo entrati bene in gara, poi abbiamo perso l’equilibrio. Loro nei primi 10-15 minuti avevano grande facilità, poi abbiamo preso le misure. […] L'articolo Udinese-Napoli, Velazquez: ...

Il Napoli vince 3-0 contro l'Udinese : azzurri a meno quattro dalla Juventus : Il Napoli di Carlo Ancelotti espugna per 3-0 la Dacia Arena dell'Udinese di Velazquez. A decidere la sfida Fabian Ruiz con il primo gol in Serie A e con la maglia degli azzurri, Dries Mertens, a otto minuti dalla fine, con un calcio di rigore e Rog all'86'. I partenopei hanno vinto su un campo difficile e hanno sfruttato così alla grande il piccolo passo falso della Juventus che alle 18 ha pareggiato per 1-1, in casa, contro il Genoa di Ivan ...

Udinese-Napoli - infortunio Verdi : le ultime sulle condizioni del giocatore azzurro : Il giocatore del Napoli ha lasciato il terreno di gioco dopo una manciata di secondi per un indurimento muscolare Arrivano le prime notizie sulle condizioni di Simone Verdi, uscito dopo una manciata di secondi dall’inizio del match tra Udinese e Napoli. L’esterno azzurro lamenta un indurimento muscolare che verrà valutato nella giornata di domani, quando l’ex Bologna farà gli esami di rito. Un problema sorto già nel ...

Udinese-Napoli - Ancelotti : “Gara combattuta. Sono 3 punti importanti” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Udinese-Napoli, il tecnico azzurro Carlo Ancelotti ha commentato la netta ma non facile vittoria per 0-3 ottenuta dalla sua squadra stasera alla Dacia Arena: “Il risultato potrebbe dire che è stata una partita semplice, invece è stata molto combattuta fino al calcio di rigore. Avevamo perso […] L'articolo Udinese-Napoli, Ancelotti: “Gara combattuta. Sono 3 punti ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Napoli 0-3. I partenopei dilagano nel finale e si portano a -4 dalla Juventus : Il Napoli passa per 0-3 ad Udine nella sfida della nona giornata, approfitta del mezzo passo falso della Juventus e si porta a quattro punti dalla vetta della classifica della Serie A di Calcio. Questa sera nella partita della Dacia Arena sono andati in gol Ruiz in apertura e Mertens (su rigore) e Rog nel finale di gara. Nel primo tempo in avvio si infortuna Verdi ed Ancelotti al suo posto fa entrare Fabian Ruiz: al 14′ proprio il ...

Il Napoli travolge l’Udinese e va a meno quattro Classifica La Juve si ferma col Genoa - 1-1 : Alla Dacia Arena gli azzurri controllano la partita e approfittano al meglio del pareggio bianconero contro il Genoa

Udinese-Napoli 0-3 in diretta LIVE : triplice fischio. Gol Ruiz - Mertens e Rog : Udinese Napoli in diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale Ore 20:30 Inizia il match della Dacia Arena AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA diretta TESTUALE DEL MATCH 90’+3′ – L’arbitro Mariani decreta la fine della partita 85′ – TERZO GOL NAPOLI! Rog dopo meno di un minuto dall’ingresso in campo, segna di […] L'articolo Udinese-Napoli 0-3 in diretta LIVE: triplice fischio. Gol ...

