Udinese-Napoli 0-3 in diretta LIVE | triplice fischio Gol Ruiz | Mertens e Rog

serieanews

: Tris Napoli! Appena entrato, segna il suo primo gol in campionato Rog! Udinese 0?? - 3?? Napoli #UdineseNapoli… - SerieA : Tris Napoli! Appena entrato, segna il suo primo gol in campionato Rog! Udinese 0?? - 3?? Napoli #UdineseNapoli… - sscnapoli : Il Napoli Primavera ha vinto 3-2 contro l'Udinese nella quinta giornata di campionato ?? - sscnapoli : Siiiiiiiiiiiii !!! Perini al 92 !! Udinese-Napoli 2-3. Ma non è ancora finita #ForzaNapoliSempre -

(Di sabato 20 ottobre 2018)in, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale Ore 20:30 Inizia il match della Dacia Arena AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LATESTUALE DEL MATCH 90’+3′ – L’arbitro Mariani decreta la fine della partita 85′ – TERZO GOL! Rog dopo meno di un minuto dall’ingresso in campo, segna di … L'articolo0-3 in. Gole Rog proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....