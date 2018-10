Udinese - Napoli 0-3 | cronaca diretta | risultato in tempo reale

Calcio - Serie A 2018-2019 : Udinese-Napoli 0-3. I partenopei dilagano nel finale e si portano a -4 dalla Juventus : Il Napoli passa per 0-3 ad Udine nella sfida della nona giornata, approfitta del mezzo passo falso della Juventus e si porta a quattro punti dalla vetta della classifica della Serie A di Calcio. Questa sera nella partita della Dacia Arena sono andati in gol Ruiz in apertura e Mertens (su rigore) e Rog nel finale di gara. Nel primo tempo in avvio si infortuna Verdi ed Ancelotti al suo posto fa entrare Fabian Ruiz: al 14′ proprio il ...

Il Napoli travolge l’Udinese e va a meno quattro Classifica La Juve si ferma col Genoa - 1-1 : Alla Dacia Arena gli azzurri controllano la partita e approfittano al meglio del pareggio bianconero contro il Genoa

Uragano Napoli - Udinese asfaltata senza appello : Ancelotti ha costruito una macchina perfetta : La formazione azzurra non lascia scampo all’Udinese, un tris d’autore alla Dacia Arena che permette agli azzurri di andare a meno quattro dalla Juventus Cinico, determinato ed efficace. E’ il Napoli di Carlo Ancelotti, che ormai pare abbia fatto dimenticare ai tifosi azzurri Maurizio Sarri. Se l’allenatore toscano si affidava sempre ai suoi titolarissimi, il tecnico di Reggiolo tiene tutti sulla corda, cambiando ...

La Juve si ferma col Genoa dopo otto vittorie : Bessa agguanta Cristiano Ronaldo Ora Udinese-Napoli : live 0-2 : Bianconeri in vantaggio con una rete di rapina del portoghese (la 400ª nei 5 grandi campionati, record) e raggiunti al 67’ dopo una disattenzione

