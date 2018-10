U&D | Giulia Cavaglia come Sara Affi Fella | Luigi Mastroianni non si fida

Blastingnews

: .@HugoAine l'AC Aiacciu ti prega a saluta, u curaghju è a forza, CURAGHJU O MASCIU ! - ACAjaccio : .@HugoAine l'AC Aiacciu ti prega a saluta, u curaghju è a forza, CURAGHJU O MASCIU ! - ACAjaccio : I nostri orsi si sò battuti fin’è a fini è ani strappatu una bellissima vittoria! Eccu u riassuntu di u scontru… - ShooterHatesYou : Il #Condono, a parte che farà entrare soldi una tantum e non capisco come potrebbe sorreggere la spesa messa a regi… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) I telespettatori di Canale 5 hanno da poco fatto la conoscenza della corteggiatrice di U&D, che nel corso delle prossime puntate sarà destinata a creare numerosi sospetti. Le registrazioni già effettuate del Trono Classico hanno confermatola giovane non sia trasparentesembrava in un primo momento. A riportare alla luce i dubbi sulla sua sincerità è stato proprio Lorenzo Riccardi, il tronista che per primo ha voluto andare in esterna con lei. Quest'ultimo ha annunciato di avere fatto delle ricerche sue di avere appreso che ha mentito parlando del suo exnzato. Non è vero, infatti, che loro avevano smesso di vedersi da mesi ma la rottura risaliva soltanto al 20 agosto scorso. Davanti a tale dichiarazione, pubblico e opinionisti di Uomini e donne hanno cominciato a mormorare riparlando di business. Eha ricordato un caso analogo ...