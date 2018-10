Ubi torna al cda unico | fondo Usa all' 8%

Allerta Meteo Estofex - un MCS risale dalla Tunisia : allarme nUbifragi - grandine e tornado in Sicilia e Sardegna : Allerta Meteo – Nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il maltempo che continua ad agitare l’area del Mediterraneo. Allerta Meteo di livello 2 per parti del Mediterraneo occidentale, incluse la Sardegna meridionale, la Sicilia, parti della Spagna orientale e le Baleari, principalmente per nubifragi e, in misura minore, tornado. Livello 1 per le stesse minacce nella Spagna sudorientale. Livello di Allerta 2 per l’area ...

Giovedì torna il trono classico di Uomini e Donne : RUbini eliminato dalla Langella : Dopo l'ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5 la settimana scorsa con la seconda parte dello speciale Temptation Island Vip, giovedi ripartirà il trono classico del dating show di Maria De Filippi. La puntata inizierà con il trono di Mara Fasone. In particolare, la De Fillippi mostrerà un video in cui la giovane tronista è in lacrime. Dopo l'ultima puntata, infatti, a causa delle critiche ricevute da Teresa Langella circa ...

Gloria Guida torna in tv/ Sulle molestie sessuali : "Bisogna denunciare sUbito" : Gloria Guida riparte dalla televisone con il programma "Le ragazze" in arrivo su Rai3: dopo vent'anni l'icona sexy ha deciso di rimettersi in gioco (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 23:55:00 GMT)

Allerta Meteo Estofex - situazione esplosiva in Europa : l’uragano Leslie arriva in Portogallo con venti devastanti e tornado - ancora nUbifragi a Malta e in Sicilia : Allerta Meteo – La situazione Meteo è esplosiva su alcune parti dell’Europa ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette pesantissimi avvisi sul maltempo delle prossime ore. ancora livello di Allerta 2 per parti della Sicilia e Malta per nubifragi. I nubifragi innescano un altro livello di Allerta 1 per parti della Turchia e Cipro. Pericolosissima Allerta di livello 3 per parti del Portogallo e livello 2 per parti della Spagna ...

Nadia Toffa : “Ho sUbito più di un intervento. Dopo i primi cicli di chemio e radioterapia sembrava tutto finito. Ma a marzo il cancro è tornato” : “Ho subito più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente”. A parlare così è Nadia Toffa che racconta a Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda sabato 13 ottobre, le tappe della sua malattia. ...

Allerta Meteo Estofex - il maltempo si sposta sul Tirreno : allarme nUbifragi - grandinate e tornado al Sud : Allerta Meteo – Dopo una notte da incubo in Sardegna a causa del vento e delle forti precipitazioni e il maltempo che ha colpito Piemonte e Liguria con piogge torrenziali e tornado, Estofex (European Storm Forecast Experiment) prolunga l’allarme per il Mediterraneo e in particolare per il Mar Tirreno. Ecco la situazione delineata in Europa. Un blocco sull’Europa orientale è affiancato da una depressione atlantica. Inserite in un flusso da ...

Cassano sUbito decisivo con l’Entella : tre assist - Fantantantio può tornare protagonista : Antonio Cassano si rimette in gioco. L’attaccante barese si candida ad essere protagonista fino alla fine della stagione, la Serie A ha chiuso la porta a Fantantonio che per questo motivo ha deciso di sposare il progetto dell’Entella. Durante la prima amichevole con la Virtus ha messo in mostra il suo talento, senza trovare il gol ma piazzando tre assist che confermano le grandi qualità. Ovviamente l’attaccante non è al ...

Previsioni Meteo : forte perturbazione atlantica in arrivo - tornano i nUbifragi al nord : Prossima settimana di stampo autunnale al nord. tornano le piogge anche intense. Migliora al sud Previsioni Meteo / La pesante ondata di maltempo che ha interessato il sud negli ultimi giorni e...