Tutte le ipotesi del condono dimezzato

(Di sabato 20 ottobre 2018) Roma Un compromesso per correggere un testo che era già in partenza un compromesso. Risultato: un pasticcio che nella migliore dellerenderà nullo l'articolo 9 del decreto fiscale. Quello della "dichiarazione integrativa speciale", cioè il. Ma che nella peggiore dellerischia di creare una trappola per i contribuenti, invogliati ad aderire alla sanatoria, e poi a rischio arresto per reati come l'autoriciclaggio.Il cantiere della manovra è in piena attività. Si parla addirittura di modifiche al saldo, con un taglio del deficit strutturale come ci chiede l'Europa e di quello nominale dal 2,4 al 2,1%. Ma il conflitto politico riguarda soprattutto il fisco. Ai tavoli tecnici cercano una nuova formulazione della Pace fiscale che possa accontentare tutti si sono appena insediati. L'attenzione si è concentrata sui passaggi dell'articolo 9 che il vicepremier e leader del ...