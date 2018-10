Tumore all’ovaio | studio | le donne senza sintomi e non a rischio non devono sottoporsi a

meteoweb.eu

(Di sabato 20 ottobre 2018) Ilall’ovaio è la quinta causa più comune di morte per cancro tra lestatunitensi e la principale causa di morte per carcinoma ginecologico e colpisce quasi esclusivamente lecon età uguale o superiore ai 45 anni. In Italia colpisce 4.800ogni anno e solo il 45%, in media, sopravvive, perché la diagnosi viene fatta tardivamente. E’ stato pubblicato su JAMA il documento ufficiale della US Preventive Services Task Force Recommendation Statement con lo scopo di aggiornare le raccomandazioni, che risalivano al 2012, prodotte dalla US Preventive Services Task Force (USPSTF) sullo screening per il carcinoma ovarico. L’USPST ha trovato prove sufficienti del fatto che lo screening per il carcinoma ovarico non riduce la mortalità per cancro ovarico e del fatto che i danni dallo screening per il carcinoma ovarico sono almeno moderati e includono interventi ...