Tumore al seno | nuova speranza di cura | immunoterapi efficace anche per quello aggressivo

Tumore al seno : un farmaco usato per curare l’osteoporosi può ridurre il pericolo di recidiva in donne colpite da carcinoma mammario : Un farmaco in uso per la cura dell’osteoporosi, abbinato al blocco della produzione degli estrogeni, aumenta in maniera significativa la sopravvivenza libera da malattia in donne in pre-menopausa, colpite da carcinoma mammario. E’ l’ultima scoperta in campo oncologico, e in particolare nella lotta al Tumore al seno, portata a termine dall’Istituto dei tumori di Napoli. Lo studio, iniziato 14 anni fa, su ...

Dall'immunoterapia nuova arma contro il Tumore al seno metastatico : Il risultato arriva dallo studio 'Impassion 130', condotto su 900 pazienti afferenti a centri in vari Paesi del mondo e presentato oggi al congresso della Societ europea di oncologia medica, Esmo,, ...

Tumore al seno : a Milano si vota il Laudato Medico : Sul sito Europa Donna Italia le pazienti potranno votare il loro Medico preferito con una iniziativa dedicata a Umberto Veronesi

Tumore al seno : scoperta la molecola che arresta la proliferazione delle cellule tumorali : Una nuova scoperta in ambito oncologico capace di mirare direttamente al motore del Tumore al seno. Si tratta di una piccola molecola scoperta dai ricercatori italiani del Centro per la Genomica dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il cui studio, è stato pubblicato di recente sulla rivista medica Oncogene. I ricercatori, già da diversi anni, stavano osservando, in particolare, le funzioni del microRNA-miR-34a, una molecola nota nel campo ...

Tumore al seno : una molecola per bloccare le cellule tumorali : Una ricerca italiana apre la strada a nuovi farmaci per combattere il Tumore al seno. Scoperta una nuova arma: una molecola di Rna.

«Sorrisi in rosa» - la parola alle donne che hanno sconfitto il Tumore al seno : Nel nostro Paese, ogni giorno, circa 135 donne scoprono di avere un tumore al seno e iniziano un percorso di cura, di impegno e di coraggio. Ma grazie alla ricerca e alla prevenzione la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata dall’81 all’87% e la mortalità diminuisce costantemente. In occasione del mese della prevenzione senologia torna, per il secondo anno, «Sorrisi in rosa» la mostra-libro che racconta la storia di 12 donne che ...

Tumore al seno - così si può colpire il motore del cancro grazie al controllo delle sue cellule staminali : La ricerca per prevenire sempre più velocemente e combattere più efficacemente il Tumore al seno prosegue. Tra le armi individuate dai ricercatori italiani c’è il controllo della crescita delle sue cellule staminali. Pubblicato sulla rivista Oncogene (Nature), lo scorso agosto, il meccanismo apre la strada a nuovi farmaci capaci di colpire selettivamente il ‘motore’ del Tumore, ossia di interrompere la proliferazione delle ...

Tumore del seno : scoperta una nuova arma - colpisce il suo “motore” : Il gruppo del Centro per la genomica dell’Istituto Italiano di Tecnologia a Milano, con il sostegno dell’Associazione Italiana per la Ricerca su Cancro, ha scoperto un’arma in grado di colpire il Tumore del seno controllando la crescita delle sue cellule staminali. I risultati sono stati pubblicati su “Oncogene“. La ricerca apre la strada a nuovi farmaci che potrebbero colpire selettivamente il “motore” ...

Figliomeni : vicini a donne che combattono con Tumore al seno : Roma – “Il tumore al seno e’ una malattia grave che colpisce le donne e rappresenta il 29 per cento di tutti i tumori che le colpiscono. Nel corso degli anni la medicina e’ andata avanti presentando nuove cure e anche una prevenzione piu’ presente, fondamentale per capire in tempo la presenza di questa malattia. In occasione della Campagna Regionale Ottobre Rosa 2018, mese di prevenzione del tumore al seno, ci ...

Tumore al seno : prevenzione - sintomi e terapie. Il parere dell'oncologo : I ricercatori di tutto il mondo sono impegnati nella definizione di terapie mirate. Risultati incoraggianti vengono dagli studi con l'immunoterapia e con i farmaci che inducono il cosiddetto "...

Roma : a Villa Tiberia Hospital una giornata dedicata alla prevenzione del Tumore al seno : 52.800: questo il numero dei nuovi casi di tumore al seno in Italia solo nell’ultimo anno. Il Ministero della Salute, attraverso il report dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica e dell’Associazione Italiana Registri Tumori, ha presentato numeri che evidenziano ancora di più l’importanza della prevenzioni, con controlli, screening e visite specialistiche per combattere la patologia tumorale più diffusa nella penisola. “La ...

Tumore al Seno - Yamamay scende in campo con un’importante novità in tutti i negozi : È stata siglata una nuova partnership tra LILT – la Lega per la Lotta contro i Tumori e Yamamay, con l’obiettivo di sensibilizzare le donne verso l’importanza della prevenzione del Tumore al Seno attraverso un corretto stile di vita, attenzione verso il proprio corpo e controlli periodici.Il popolare brand di intimo collaborerà con LILT realizzando campagne dedicate alla promozione della prevenzione oncologica attraverso i suoi canali di ...

Ottobre - mese della prevenzione per il Tumore al seno : Nonostante i continui passi avanti compiuti dalla scienza, il mese di Ottobre è stato dedicato alla prevenzione proprio per sottolinearne l'importanza nel combattere la malattia prima che sia troppo ...

Meno insaccati per ridurre il rischio di Tumore al seno : Salsicce e insaccati sono gli alimenti considerati responsabili dell"insorgenza del tumore al seno.A confermarlo è lo studio condotto dai ricercatori della Harvard TH Chan"s School of Public Health che ha comparato 15 studi approfonditi sull"argomento. Vi è un forte legame tra questi alimenti che richiedono la lavorazione e l"essiccazione della carne.Il rischio di sviluppare il cancro è del 9% per chi ne fa un consumo frequente e eccessivo. I ...