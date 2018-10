Tu sì que Vales – Belen | tutti i dettagli del suo vestito rosso corallo | outfit da urlo

Tu sì que Vales - Rudy Zerbi stronca Teo : “Fai polemica inutile” : Teo Mammucari discute con Rudy Zerbi a Tu sì que vales Non è un vero appuntamento di Tu sì que vales se non c’è uno scontro tra i giudici del programma in merito a una performance di un concorrente del Sabato sera di canale 5. Questa volta è toccato a Teo Mammucari e Rudy Zerbi. I due hanno discusso in merito alla performance di Alessandro, un ragazzo che si è esibito con un suo amico attraverso l’utilizzo di alcuni cerchi. Il ...

Tu si que Vales 2018 diretta quarta puntata 20 ottobre : anticipazioni : Tu si que vales 2018 torna, stasera, sabato 20 ottobre, alle 21:20, su Canale 5 con la quarta puntata della quinta stagione.prosegui la letturaTu si que vales 2018 diretta quarta puntata 20 ottobre: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 20 ottobre 2018 08:00.

#Tusiquevales 5 – Quarta puntata del 20 ottobre 2018 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Quarta puntata della sua quinta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per undici appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La terza puntata, ...

"Bullismo a Tu sì que vales" - Codacons smentisce/ Video - le accuse verso Maria De Filippi di Nunzia e Frank : La Codacons smentisce gli atti di bullismo a Tu sì que vales, difendendo Maria De Filippi dalle accuse di Nunzia e Frank protagonisti di gestacci nei confronti del pubblico presente.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 00:16:00 GMT)

Marco Lincetto detto Turbolince morto - addio al volto di Tu si quel vales e La Corrida : In molti lo ricordano per le sue partecipazioni televisive e, dalle parti di Padova, per le sue numerose apparizioni nei diversi spettacoli di piazza e non solo. Mirco Lincetto è morto a soli 55 anni, l’uomo aveva partecipato a La Corrida di Gerry Scotti e a Tu si que vales. Nel 2014 aveva partecipato al programma con in giuria Maria De Filippi esibendosi prima con “I giardini di marzo” di Lucio Battisti e poi con un brano ...

Tu si que Vales - in studio coi fuseaux. Scotti : "Rudy ha occhio solo per..." : Anche la terza puntata di Tu si que vales si è rivelata uno show che piace a pubblico e telespettatori. I numeri degli ascolti sono lì a dimostrarlo. E come spesso accade tra bellissime esibizioni e devertenti performance, non mancano siparietti tra i giurati. Che non mancano mai di divertirsi e di far divertire. Sul palco si è presentato Silvio Sabba che ha mostrato un allenamento molto particolare e capace di lasciare a bocca aperta Scotti e ...