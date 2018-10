Tu si que vales 2018 | quarta puntata Diretta e concorrenti | Pierangelo | il carpentiere

Belen Rodriguez e Gerry Scotti in lacrime a Tu Si que vales (VIDEO) : Tu Si Que Vales: Belen Rodriguez e Gerry Scotti in lacrime per Aurora Grandi emozioni a Tu Si Que Vales nel corso della quarta puntata di sabato 20 ottobre. Un omaggio inatteso e commovente da parte del concorrente Luca Guadagnini, cantautore di Genzano. Il 45enne ha scritto un brano per la figlia Aurora, scomparsa all’età di due anni per un neuroblastoma infantile, che ripercorre il suo breve vissuto in ospedale che in famiglia. Sono ...

Tu sì que vales - Rudy Zerbi stronca Teo : “Fai polemica inutile” : Teo Mammucari discute con Rudy Zerbi a Tu sì que vales Non è un vero appuntamento di Tu sì que vales se non c’è uno scontro tra i giudici del programma in merito a una performance di un concorrente del Sabato sera di canale 5. Questa volta è toccato a Teo Mammucari e Rudy Zerbi. I due hanno discusso in merito alla performance di Alessandro, un ragazzo che si è esibito con un suo amico attraverso l’utilizzo di alcuni cerchi. Il ...

Tu sì que vales – Belen - tutti i dettagli del suo vestito rosso corallo : outfit da urlo per la Rodriguez : Belen Rodriguez protagonista assoluta del sabato sera di Canale 5, l’argentina indossa un vestito rosso corallo a ‘Tu sì que Vales’ Belen Rodriguez si è resa protagonista della puntata di questa sera di ‘Tu Sì Que Vales‘. La bellissima argentina ha presenziato nel programma di Canale 5 con uno splendido vestito rosso corallo del brand Bluemarine, che però non risulta acquistabile on line sul sito e-commerce ...

Tu si que vales 2018 diretta quarta puntata 20 ottobre : anticipazioni : Tu si que vales 2018 torna, stasera, sabato 20 ottobre, alle 21:20, su Canale 5 con la quarta puntata della quinta stagione.prosegui la letturaTu si que vales 2018 diretta quarta puntata 20 ottobre: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 20 ottobre 2018 08:00.

#Tusiquevales 5 – Quarta puntata del 20 ottobre 2018 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la Quarta puntata della sua quinta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per undici appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La terza puntata, ...

"Bullismo a Tu sì que vales" - Codacons smentisce/ Video - le accuse verso Maria De Filippi di Nunzia e Frank : La Codacons smentisce gli atti di bullismo a Tu sì que vales, difendendo Maria De Filippi dalle accuse di Nunzia e Frank protagonisti di gestacci nei confronti del pubblico presente.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 00:16:00 GMT)