Truffa case vacanze | otto indagati

Case vacanze in affitto - ma era una Truffa : due denunciati : I due uomini pubblicavano annunci all'insaputa dei proprietari. Pubblicavano annunci affitto di abitazione per le vacanze su un sito on-line compreso di foto. I militari della Stazione Carabinieri di ...

Case fantasma - Truffa te tre famiglie brugheresi : Case fantasma , truffate tre famiglie brugheresi che hanno dovuto rinunciare alle vacanze. Gli alloggi trovati on line non esistevano. Case fantasma , truffate tre famiglie Tre famiglie brugheresi unite ...

La Truffa delle "case vacanza fantasma" : 8.21 Case vacanze in affitto a prezzi concorrenziali: l'unico problema è che le le case non esistevano. Una truffa scoperta dai carabinieri di Rimini e Cattolica che hanno denunciato 8 italiani,i quali hanno ingannato una cinquantina di ignari vacanzieri con quella che è stata ribattezzata la " truffa della case vacanza fantasma".Le inserzioni erano sul web e la caparra 200-300 euro,veniva accreditata con transazioni telematiche.Le case ...

Cilento - la Truffa delle case vacanze : denunciata una 45enne napoletana : Ennesimo caso di truffa nel salernitano. I carabinieri della stazione di via Adua, a Napoli, hanno denunciato presso la procura di Reggio Emilia una napoletana 45enne di cui non sono state rese note le generalità: la donna è accusata di truffa. L'indagata è stata accusata di avere raggirato una turista, ricevendo dei soldi per avergli affittato una casa vacanze inesistente per il Ferragosto, situata nel Cilento. Le truffe con annunci in rete La ...