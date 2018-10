Treno nel mirino dei sabotatori | vernice gialla e binari incatenati

India - 60 persone uccise da Treno in corsa/ Ultime notizie - strage nel Punjab : guardavano i fuochi d’artificio : India, 60 persone uccise da treno in corsa. Ultime notizie, strage nel Punjab: guardavano i fuochi d’artificio quando due convogli sono passati uccidendoli(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 08:46:00 GMT)

Ferrovie : Toninelli - in arrivo più treni a Trenord : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - "Per quanto riguarda il traffico ferroviario regionale in Lombardia, ricordo che, grazie a un accordo senza precedenti raggiunto tra Fs Italiane e Regione Lombardia su impulso del governo, finalmente stanno arrivando dei treni che rinforzeranno, dopo tantissimi anni, il

In Treno al Marco Polo nel 2026 : Il Presidente del Gruppo SAVE, Enrico Marchi , ha ribadito in una intervista televisiva la volontà di realizzare una stazione ferroviaria che serva l'aeroporto di Venezia. La stazione "Venezia ...

STORIA/ Il "Treno della libertà" : 3 uomini in fuga dal comunismo nel '51 : 1951, Cecoslovacchia. La cortina di ferro divide l'Europa. Jaroslav Konvalinka, Karel Truksa e Jaroslav Švec decidono di scappare all'Ovest. Questa è la loro STORIA. RAFFAELE MAGALDI(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 06:09:00 GMT)STORIA/ Pavol Korbuly, la conversione e la penitenza di un giudice "rosso", di R. MagaldiLETTURE/ Il rosario contro la polizia politica: quelle candele che hanno liberato la Cecoslovacchia, di R. Magaldi

Deraglia Treno nel nord dell'India - almeno 5 morti : Cinque persone sono morte e almeno 35 sono rimaste ferite in seguito al Deragliamento parziale di un treno nel nord dell'India: lo ha reso noto la polizia. L'incidente è avvenuto all'ingresso della ...

Milano - evitato disastro ferroviario/ Buco di 13 centimetri nella rotaia : macchinista Trenord lancia allarme : Milano, evitato disastro ferroviario: Buco di 13 centimetri nella rotaia, macchinista Trenord lancia allarme e scongiura strage. Le ultime notizie su quanto accaduto venerdì scorso(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:29:00 GMT)

Carta Tutto Treno - Chianella : "Lavoriamo per proroga servizio". Presto incontri con pendolari e consumatori : "Stiamo lavorando con gli uffici per verificare se nel bilancio regionale ci sono risorse da destinare alla Carta Tutto Treno, così da garantirne la continuità almeno fino a dicembre 2018; nei ...

Treno deraglia e finisce nel fiume [VIDEO] : Usa - Un Treno merci è deragliato nello stato dell’Iowa con ben 38 dei suoi 95 vagoni che sono andati a finire nel fiume Floyd. Le immagini dell’incidente sono state riprese da un drone e mostrano chiaramente la portata del deragliamento: all’interno dei vagoni vi erano prodotti a base di soia e sabbia. Non è ancora chiaro quali siano le cause del deragliamento, ma lo sceriffo della contea e il suo staff sono al lavoro per accertarle. ...

Sale sul Treno e spegne il telefonino : Enthoni è sparito nel nulla : Enthoni Lezzi, un ragazzo di 24 anni di Cavallino è sparito da sabato mattina. L'ultimo segnale del cellulare ha portato gli...

Andrea Franzoso nel cda di Trenord? La più bella notizia degli ultimi giorni : La più bella notizia degli ultimi giorni. Andrea Franzoso rientra dalla porta principale in Trenord, controllata di Ferrovie Nord Milano pariteticamente con il gruppo Fs. E’ stato infatti nominato consigliere di amministrazione di Trenord, in quota Fs. Franzoso è il whistleblower di Ferrovie Nord Milano, la holding che gestisce il fallimentare trasporto pubblico lombardo. Colui che nel 2015 denunciò le malefatte e gli sperperi all’interno di ...

In Germania viaggio ok per il primo Treno ad idrogeno nel mondo - : La società meccanica francese Alstom ha messo in circolo il primo treno del mondo alimentato ad idrogeno, Coradia iLint, nel nord-ovest della Germania, segnala Radio Bremen. Il primo treno con ...

Trenord : Toninelli - 9 treni aggiuntivi : MILANO, 15 SET - Per Trenord, la società mista trenitalia e Ferrovie Nord Milano che gestisce il trasporto su rotaia in Lombardia, "ad ottobre è prevista la consegna dei primi nove treni aggiuntivi ...

Treno fermo nel casertano dalle 20 - 30 : 0.09 L'intercity 724di Trenitalia, partito da Siracusa e diretto a Roma, bloccatosi intorno alle 20.30 per un guasto al locomotore nelle campagne del casertano è stato da poco raggiunto da un altro locomotore che lo sta per trainare nella stazione di Sessa Aurunca. Da questa stazione dovrebbe avvenire il trasbordo dei circa 200 passeggeri su un altro intercity che proseguirà verso la capitale. I passeggeri hanno accusato i respondabili di ...