Trapani Rieti Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario | quote e

Pall. Trapani : I numeri di Rieti : Altra trasferta nel Lazio per la 2B Control Trapani, stavolta nella tana di Rieti . Il coach è Alessandro Rossi, subentrato a Luciano Nunzi a fine ottobre 2017, e meritatamente confermato dalla Società ...

Risultati Serie C Girone B e C - la classifica : vola il Trapani - successi in trasferta di Catanzaro e Rieti [FOTO e VIDEO] : 1/28 Cafaro/LaPresse ...