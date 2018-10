Trame Il Segreto | Severo chiede la mano di Irene con la complicità di Carmelo

Il Segreto - Saul e Prudencio si battono per Julieta : anticipazioni Trame dal 22 al 27 ottobre : Ricominciano come ogni settimana gli intrighi, i sotterfugi e i colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – da anni ormai teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 ottobre alle 16.20 (il sabato alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Nicolas spara a Dos ...

Il Segreto - Trame al 27 ottobre : Julieta ferisce il marito : Inizia una nuova settimana con 'Il Segreto'. Le anticipazioni delle puntate che vanno dal 22 fino al 27 ottobre rivelano che Prudencio tenta di violentare la moglie [VIDEO]ma Julieta riesce a scampare al tentativo del fratello di Saul e nel tentativo di difendersi, ferisce il marito. L'uomo ha rifiutato le avances di Nazaria che ha cercato di sedurre Prudencio su ordine di Francisca Montenegro Maria Bouzas. L'Ortega, dal canto suo, è pronto ad ...

Il Segreto - Trame novembre : Prudencio avvelena Consuelo - Fe in coma - Emilia violentata : Il Segreto: le trame di novembre e le anticipazioni della soap mettono in primo piano tre personaggi femminili, che dovranno fare i conti con uomini a dir poco malvagi. In primis, Fe verra' umiliata dal Generale Perez Ayala che, accanendosi nei suoi confronti, la spingera' a compiere un gesto estremo. Prudencio invece progettera' la morte di Julieta nei minimi dettagli, finendo però per avvelenare nonna Consuelo. Infine Emilia, arrestata insieme ...

Trame Il Segreto : Julieta vuole uccidere il marito - Francisca ridotta ad un vegetale : Il Segreto di Puente Viejo in onda su Canale 5 continua ad appassionare milioni di telespettatori. Nelle prossime puntate, Julieta scoprira' che Prudencio ha ucciso Saul o almeno questo è quanto Fernando le fara' credere. Accecata dall'odio, tendera' una trappola al marito, con la chiara intenzione di assassinarlo. Una mano misteriosa impedira' il gesto estremo. Nel frattempo Francisca verra' rinchiusa in sanatorio e, in to a ripetute torture ...

IL SEGRETO - anticipazioni e Trame puntate da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018: Hipolito cerca di assecondare l’ennesima voglia strana di Gracia; non lo fa solo per lei, ma per proteggere suo figlio. Nazaria seduce Prudencio, ma alla fine lui si tira indietro e la caccia via dalla sua stanza; il ragazzo continua ad essere di cattivo umore e, preso da un momento di rabbia causato dall’ennesima mancanza di rispetto di Julieta, ...

Trame - Il Segreto : Consuelo in fin di vita a causa di Prudencio - Fè si risveglia dal coma : Nuovo spazio dedicato alle avvincenti vicende de Il Segreto in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a meta' novembre, svelano che il generale Perez De Ayala minaccera' Irene Campuzano e fara' rinchiudere Alfonso ed Emilia in carcere. Consuelo, nel frattempo, verra' avvelenata, mentre Fè riaprira' gli occhi dopo aver rischiato di perdere la vita. Il Segreto, anticipazioni: Consuelo sta male Il generale Perez De ...

Il Segreto - il Generale vuole uccidere Nicolas : anticipazioni Trame dal 15 al 20 ottobre : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 15 a sabato 20 ottobre alle 16.20 (il sabato alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Nicolas spara a Dos Caras Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è quella ...

Il Segreto - Trame : Saul chiede l'aiuto di Fernando per fuggire con la Uriarte : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO] in programma ogni giorno su Canale 5. Le trame delle puntate, in onda a dicembre su Canale 5, svelano che Saul si rechera' alla Casona per chiedere l'aiuto di Fernando Mesia. Il fratello di Prudencio, infatti, temera' che la sua amata torni in carcere, in attesa di essere processata per l'omicidio di Don Ignacio. Il Segreto, anticipazioni: Prudencio ...

Trame - Il Segreto : Dolores si sposa - la fuga di Nicolas ed Irene va a convivere con Severo : Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto, in programma da lunedì 15 a sabato 20 ottobre, svelano che Nicolas Ortuno verra' salvato da tutti gli abitanti di Puente Viejo durante il trasferimento a Madrid. Irene, intanto, si rechera' da Severo per prendersi cura di Carmelito. Infine Dolores diventera' la moglie di Tiburcio con l'approvazione di Patrocinio. Il Segreto, anticipazioni: Irene torna a Puente Viejo Dolores ricevera' ...

Trame - Il Segreto : Emilia uccide il generale Perez De Ayala con una coltellata : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra in onda tutti i giorni alle ore 16:20 su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di autunno annunciano che Emilia si vendichera' del generale Perez De Ayala. La locandiera, infatti, meditera' un piano per uccidere il padre di Tomas con la complicita' di Fè e Alfonso. Una Vita: Alfonso e Emilia voglio eliminare Simon Perez De Ayala Nelle prossime puntate italiane de Il Segreto ...

Trame - Il Segreto : Alfonso e Emilia potrebbero uscire dal carcere grazie a Fè : Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, la telenovella di Aurora Guerra [VIDEO] campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda in autunno si soffermano su Fè Perez, interpretata dall'attrice spagnola Marta Tomasa. La simpatica rossa, infatti, tentera' il suicidio a causa dei pettegolezzi messi in giro dal generale Perez De Ayala. Proprio per questo motivo la donna verra' ritrovata in fin di vita da Mauricio nel ...